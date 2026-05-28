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Liceo-Calafell y Barça-Igualada, la lógica contra quienes buscan romper el monopolio

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Barcelona, 28 de mayo (EFE).- El Hockey Club Liceo y el Barça, dominadores históricos de la OK Liga y habituales protagonistas de sus finales, afrontan las semifinales con la presión de defender su hegemonía ante el Calafell La Menorquina y el Igualada Rigat, dos aspirantes que buscan desafiar el dominio establecido y romper el monopolio.

Desde 2009, Barça y Liceo han disputado 11 de las 17 finales posibles. El conjunto coruñés ha sido tradicionalmente la gran alternativa al equipo azulgrana, referente absoluto de la competición con 35 títulos. Sin embargo, en la presente temporada, el Calafell y el Igualada amenazan con alterar ese orden establecido.

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Por un lado, el equipo que dirige Guillem Cabestany es la gran revelación del curso. Finalista de la Copa del Rey por primera vez en su historia, el conjunto tarraconense ha asegurado, además, su regreso a la Liga de Campeones dos temporadas después.

Tras superar al Reus Deportiu Brasilia en los penaltis del tercer y definitivo partido de cuartos, el Calafell buscará alcanzar la primera final liguera de su palmarés y saldar cuentas pendientes ante un Liceo que lo apartó del título copero (1-4) en la final celebrada en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

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No lo tendrá fácil ante un conjunto liceísta que llega más descansado tras resolver su eliminatoria frente al Pons Lleida por la vía rápida, en dos encuentros. El equipo gallego aspira a regresar a la final por segundo año consecutivo y a acercarse a un título que se le resiste desde 2022.

La semifinal arrancará este viernes en tierras gallegas (20.30 horas) en un formato al mejor de cinco partidos. Los dos primeros encuentros se disputarán en la pista del Liceo, mejor clasificado en la fase regular -en la que terminó primero-, los dos siguientes en Calafell, y un hipotético quinto partido volvería a La Coruña.

En la otra eliminatoria, el peso de la historia respalda al Barça, que en este siglo solo se ha quedado sin el título liguero en tres ocasiones: en 2011, cuando lo conquistó el Reus Deportiu, y en 2013 y 2022, cuando el campeón fue el Liceo. En cuartos de final, el conjunto azulgrana necesitó tres partidos para superar al Noia Freixenet.

El equipo dirigido por Ricard Ares afronta su última oportunidad de acompañar la Supercopa de España con otro título, después de caer en las semifinales de la Copa del Rey ante el Calafell La Menorquina en la tanda de penaltis, y de ver cómo el Oporto frustraba en la final su sueño de levantar la que habría sido su vigésimo tercera Liga de Campeones.

Enfrente estará un Igualada que, con su clasificación para semifinales, ha asegurado su presencia en la próxima Liga de Campeones por segundo año consecutivo. El conjunto arlequinado llega tras una agónica eliminatoria de cuartos, en la que sus dos victorias ante el Voltregà se decidieron en la tanda de penaltis.

La serie, que arrancará este sábado (16.15 horas), tendrá los dos primeros partidos en el Palau Blaugrana. Los dos siguientes, si no hay un 3-0, se disputarán en la pista del Igualada, y un hipotético quinto duelo volvería a la capital catalana. EFE

avm/fa/cmm

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