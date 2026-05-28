Junts asegura que el PSOE tiene "pánico" a unas elecciones generales

El diputado de Junts en el Congreso Josep Maria Cruset ha asegurado que el PSOE tiene "pánico" a unas elecciones generales y que el PP no impulsa una moción de censura al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque quiere que la situación se complique, según él.

"¿Por qué los dos que tienen capacidad de salir de esta situación excepcional y grave no lo están haciendo?", ha preguntado en una entrevista en La2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

Cruset ha pedido que el presidente Sánchez explique en sede parlamentaria los casos judiciales que le rodean porque se trata de "un escenario absolutamente excepcional" y muy grave.

También ha pedido explicaciones al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la campaña del PSC a las elecciones catalanas de 2024, después que la Audiencia Nacional, que instruye el 'caso Leire Díez', haya solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) que requiera al PSOE documentación sobre dicha campaña.

PUBLICIDAD

"Algunos juegan a mostrar que la mano izquierda no sabe que hace la mano derecha", ha dicho.