Espana agencias

Joana Vasconcelos juega a transfigurar lo cotidiano en el Museo Picasso de Málaga

Guardar
Google icon

Málaga, 28 may (EFE).- La artista portuguesa Joana Vasconcelos se ha adueñado del espacio expositivo del Museo Picasso de Málaga para transfigurar objetos cotidianos en una muestra temporal que supone un encuentro con el creador malagueño, al que considera "la persona que más transfiguró".

"Picasso es alguien a quien me encantaría haber conocido, un personaje del que se hablan muchas cosas, pero la obra que hizo no podría hacerla alguien que no sea muy inteligente, muy sensible y muy espiritual", ha afirmado este jueves Vasconcelos en la presentación de la exposición, con trece esculturas e instalaciones.

PUBLICIDAD

La creadora asegura que, pese a haber protagonizado exposiciones por todo el mundo, hay "momentos simbólicamente muy importantes", como este "dueto" con Picasso, porque es "la referencia contemporánea más importante y la persona que ha marcado la forma de pensar de hoy".

"Para un artista contemporáneo, no entender a Picasso es no entender lo contemporáneo", ha subrayado Vasconcelos, que ve puntos de contacto con el malagueño como la "transformación de objetos" o la mezcla de lo figurativo y lo abstracto".

PUBLICIDAD

Antes de entrar en las salas, ya impacta al visitante en el patio central del Palacio de Buenavista la pieza 'Betty Boop' (2020), un monumental zapato de tacón de casi tres metros de altura formado con cacerolas de acero inoxidable, que según la artista simboliza "la dualidad de la mujer en la casa y en el espacio público".

Ya en el interior, un vídeo muestra la "peregrinación" hasta el santuario de Fátima que la artista hizo en 2002 a bordo de un motocarro por las autovías portuguesas, para enfado de los camioneros por los atascos que generó -"pero Fátima me protegió", bromea-.

El resultado de la experiencia es la instalación 'www.fatimashop', el propio motocarro utilizado con su zona trasera de carga repleta de vírgenes fluorescentes para reflejar "el aspecto comercial" de esas peregrinaciones y el deseo de "no olvidarlas" de quienes las hacen.

Mientras, en 'Loft' (2010-2017) realiza una "deconstrucción" de las distintas estancias de una casa a través de sus materiales, y en 'Flores de mi deseo' (1996-2010) es capaz de apreciar la sensualidad de un objeto como un plumero doméstico.

También monumentales son 'J'Adore Miss Dior' (2017), un gran lazo formado con botellas del perfume que le da nombre, y 'Corazón independiente negro' (2006), en este caso con más de 4.000 cubiertos de plástico para pícnic doblados y pegados a mano.

La pieza recrea la joya de filigrana con forma de corazón que se coloca tradicionalmente en los vestidos de boda del norte de Portugal, y los cuchillos y tenedores aluden "a los tres grandes temas del fado, el amor, la muerte y la sangre", explica Vasconcelos en una sala en la que se oye la música de Amalia Rodrigues.

La artista se ha apropiado también de un pasillo del Museo con la instalación 'Menú del día' (2001), compuesta con puertas de frigorífico, abrigos de pieles y ambientadores, con la que remite a la costumbre en algunas zonas de guardar estas prendas en la nevera.

En 'Carmen' (2001), una gran lámpara de terciopelo suspendida del techo está adornada con múltiples pendientes de flamenca de plástico, "una joya muy democrática porque es accesible para todo el mundo, y todos pueden vestirla", resalta.

Su mayor aproximación a la pintura es la obra 'Gestalt' (2017), en la que ha creado "un paisaje jugando con la abstracción" formado con piezas de croché que rebasan la bidimensionalidad del marco en el que se encuentran.

Pero la última sorpresa aguarda al visitante en 'Bosque encantado' (2024), una colosal instalación con ganchillo de lana cosido a mano, telas y otros aderezos en la que la iluminación se va modificando en función de la presencia humana y que tiene un carácter "muy espiritual", porque Vasconcelos apunta que es "lo que pensamos que hay en la otra dimensión". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elma Saiz resalta "la estabilidad del Gobierno" y que tiene "una hoja de ruta hasta 2027"

Infobae

Andalucia pide a Sanidad un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial de Salud

Infobae

El exlíder de Vox en Murcia, expulsado de sus cargos, se da de baja del partido

Infobae

La visibilidad de las personas LGTBI+ en los espacios de trabajo disminuye un 60 % en 2026

Infobae

La Aemet presenta el IPIF, un nuevo índice de peligro más preciso de incendios forestales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exministro Fernández Díaz niega cualquier vínculo con el espionaje a Bárcenas

El exministro Fernández Díaz niega cualquier vínculo con el espionaje a Bárcenas

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | El abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por el ‘caso Nummaria’ y ordena repetir el juicio con otro tribunal

Óscar Puente denuncia una operación para “derribar” al Gobierno y acusa al PP de tener información judicial privilegiada

El ex número dos de Interior asegura que “jamás” oyó a Villarejo hablar de “algo ilegal” y niega instrucciones políticas para buscar los discos duros de Bárcenas

ECONOMÍA

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El “reequilibrio comercial” que busca la UE ya tiene reacción en China: Pekín lo tacha de proteccionismo y asegura que “tomará las acciones necesarias”

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista