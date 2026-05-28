Adriana Lastra, convencida de que el PSOE "no tiene nada que esconder"

Oviedo, 28 may (EFE).- La exvicesecretaria general del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha asegurado este jueves que su partido "no tiene nada que esconder" y que está colaborando con la justicia en todo momento.

"Les puedo decir que éste es un partido limpio y transparente, que mantiene una total colaboración con la justicia y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir haciendo", ha señalado en declaraciones a los periodistas al ser preguntada por la investigación de la que está siendo objeto el PSOE por el 'Caso Leire'.

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Según Lastra, se trata de una investigación ya conocida, "porque esto empezó hace unos meses y vuelve a vincular a Santos Cerdán", ex secretario de Organización del PSOE, al que se ha referido como "un profesional del engaño que engañó a todo el mundo".

La exnúmero dos del PSOE ha incidido en que ella sabía que Cerdán "era una mala persona" porque sabe lo que le hizo a ella, el "acoso" al que la sometió, al igual que a la Federación Socialista Asturiana y al presidente del Principado, Adrián Barbón, y que "era una profesional del engaño", pero que lo último que podía haberse imaginado es que "estuviese involucrado en ningún asunto turbio".

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Ante la petición de elecciones lanzada este jueves por el PNV, Lastra ha hecho suyas las palabras de Pedro Sánchez al señalar que las elecciones en este país son cada cuatro años, que aún queda un año para las Generales y que este gobierno va a seguir "hasta el último día porque, además se están haciendo las cosas bien".

"Este gobierno que ha conseguido que España avance, que ha subido las pensiones y el salario mínimo y que ha invertido en infraestructuras necesarias, desde el punto económico y social no tiene parangón con otros anteriores", ha subrayado.

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En su opinión, la estabilidad del gobierno "está asegurada" algo que no lo está en gobiernos autonómicos en manos del PP que han tenido elecciones cada dos o tres años, mientras que el Ejecutivo que preside Sánchez "lleva tres, y gobernando bien". EFE