La alcaldesa de València testificará ante la jueza de la dana el 8 de julio

València, 28 may (EFE).- La alcaldesa de València, María José Catalá, ha sido citada a declarar como testigo ante la jueza que investiga la causa penal sobre la gestión de la dana de 2024 el próximo 8 de julio, mientras que la exconsellera y exportavoz del Consell Ruth Merino testificará el 22 de julio.

Así consta en la diligencia de ordenación en la que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) ha fijado, entre el 29 de junio y el 31 de julio, las fechas para que declaren quince testigos, entre ellos el presidente de la Diputación de Valencia, una diputada provincial, los alcaldes y alcaldesas de València, Cheste, Godelleta, Turís y Carlet, y la exportavoz del Consell.

PUBLICIDAD

El nuevo calendario de testificales, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, comenzará el 29 de junio con la diputada provincial de Carreteras, Reme Mazzolari, a quien seguirá el 30 de junio el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien ya testificó en julio de 2025 y ahora lo hará por segunda vez.

El 3 de julio será el turno de la directora del Centre de día Lloc del Major de Picanya; el 8 de julio está citada la alcaldesa de València, María José Catalá; el 9 de julio declarará el alcalde de Cheste, José Morell; y el 10 de julio lo hará una operadora de Emergencias.

PUBLICIDAD

El 13 de julio declarará como testigo en los juzgados de Catarroja el presidente de la Associació Valenciana de Meteorolorgia (AVAMET), Adrià Revert; el 15 de julio lo harán dos periodistas de À Punt; y el 16 de julio está citado a testificar el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande.

El 22 de julio será el turno de la exconsellera y exportavoz del Consell Ruth Merino -actual secretaria autonómica de Representación ante la UE y las Comunidades Autónomas y Acción Exterior de la Generalitat-; el 23 de julio del director de Recursos Humanos de la Diputación de Valencia; el 29 de julio de la alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo; el 30 de julio del alcalde de Turís, Ismael José Corell; y finalmente el 31 de julio de la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez. EFE

PUBLICIDAD