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La Fiscalía recurre el tercer grado del exjefe del aparato militar de ETA Olarra Guridi

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Madrid, 28 may (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado penitenciario que el Gobierno vasco concedió recientemente al exjefe del aparato militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, al considerar que su "evolución positiva" en prisión no es, "por sí sola", suficiente para fundamentar la medida.

El Ministerio Público ha interpuesto recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional contra la progresión a tercer grado de Olarra Guridi, sobre quien recayeron varias condenas que suman más de 2.000 años de cárcel.

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Según ha informado la Fiscalía en una nota de prensa, la fecha de licenciamiento definitivo de Olarra Guridi se sitúa en el año 2032, de modo que el "horizonte temporal" es "todavía alejado", algo "determinante" para valorar la procedencia de su progresión de grado penitenciario.

Además, pese a que la "evolución tratamental" es "positiva", la Fiscalía cree que "no ha alcanzado todavía el grado de consolidación exigible en este tipo de delitos" de "extrema gravedad". EFE

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