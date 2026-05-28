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Gamarra dice, sobre la negociación en Andalucía con Vox, que la base para los acuerdos es el documento marco del PP

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha avisado este jueves de que las negociaciones del presidente andaluz, Juanma Moreno, con Vox en la Junta de Andalucía también tendrá que cumplir con las directrices del documento marco del PP que tuvieron también los acuerdos que se han alcanzado ya en Extremadura, Aragón y Castilla León.

Así lo ha manifestado Gamarra en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha explicado que el documento marco para las negociaciones que publicaron lo 'populares' el pasado mes de febrero afecta a todos los acuerdos: "Nosotros hemos planteado ese documento para toda España".

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Dicho esto, ha explicado que el escrito dibuja los límites de las negociaciones. "Hay espacios en los que puede haber puntos de encuentro y en el marco de esos espacios de puntos de encuentro es donde podemos encontrarnos", ha explicado Gamarra respecto a las negociaciones.

En este sentido, ha incidido en que los 'populares' no se han plegado ante la formación de Santiago Abascal, asegurando que el PP tiene "las cosas muy claras" y que aquello que no tenga cabida en el documento "no puede formar parte de un acuerdo".

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Por ello, ha explicado que la "prioridad nacional", que le han impuesto desde Vox para cerrar acuerdos en otras comunidades, para el PP implica "todo lo que tenga que ver con el arraigo".

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