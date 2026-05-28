Elexpuru y Ortega, baja por lesión en el último partido frente al Alhama

Bilbao, 28 may (EFE).- Las jugadoras del Athletic Club Ane Elexpuru y Sara Ortega causarán baja por lesión en el partido del próximo domingo en Lezama (16.00 horas) que va a enfrentar al equipo rojiblanco con el Alhama correspondiente a la última jornada de la Liga F.

El parte médico publicado por el club bilbaíno revela que Elexpuru tiene un "esguince leve-moderado acromioclavicular" y le será aplicado un "tratamiento conservador" mientras que Ortega, lesionada como su compañera el pasado martes en Las Gaunas, presenta una "contusión" en la rodilla derecha "con inflamación del compartimento externo".

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Ambas futbolistas quedan "pendientes de evolución" y, por lo tanto, se perderán el encuentro frente al equipo murciano en cuyos prolegómenos se homenajeará a Naroa Uriarte que el miércoles confirmó su retirada del fútbol. EFE

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