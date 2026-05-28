El Levante confirma la salida de Morales, "leyenda y símbolo" del levantinismo

Valencia, 28 may (EFE).- El Levante confirmó este jueves la salida del equipo del madrileño José Luis Morales, “leyenda y símbolo del levantinismo”, y que deja el club como el jugador con más partidos y más goles como levantinista en el fútbol profesional.

En un comunicado publicado en el sitio web oficial del Levante, el club anunció que el madrileño, que en julio cumplirá 39 años, “finaliza su etapa granota convertido en leyenda, emblema y símbolo del levantinismo”.

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Morales, que llegó al Levante en 2011 y se marchó en 2022 al Villarreal para regresar dos años más tarde, ha firmado 83 goles y 49 asistencias en 377 encuentros como levantinista.

El futbolista, que según ha trasladado quiere continuar su carrera profesional y no tiene previsto colgar las botas, no pudo, sin embargo, despedirse sobre el terreno de juego y en el último partido en el Ciutat de València, ante el Real Mallorca, se despidió de forma íntima entre lágrimas.

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Sus últimos minutos como jugador del Levante fueron el pasado 8 de mayo, en la victoria por 3-2 ante Osasuna en el Ciutat de València, al participar en los últimos 25 minutos del partido.

Esta temporada José Luis Morales ha disputado apenas 363 minutos en Liga y marcó un gol, en la segunda jornada del campeonato ante el FC Barcelona en el Ciutat de València. También marcó un gol en la Copa del Rey.

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El Levante anunció en el comunicado que prepara junto al jugador “alguna acción para su despedida”. EFE

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