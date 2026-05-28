El Getafe CF ejecuta la opción de compra ante el Real Madrid por Mario Martín

Madrid, 28 may (EFE).- El Getafe Club de Fútbol ha ejecutado la opción de compra acordada con el Real Madrid para cerrar el fichaje del joven centrocampista español Mario Martín, según anunció este jueves el club azulón.

El de Sonseca (Toledo), de 22 años, firma por cuatro años hasta junio de 2030, después de cerrar la presente temporada en el Getafe conjunto azulón con 37 partidos disputados, 4 goles y 2 asistencias.

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Martín llegó cedido al conjunto azulón el pasado verano procedente del Real Madrid y desde su incorporación se convirtió en un jugador clave para el esquema de José Bordalás.

El jugador acumula ya 67 partidos en LaLiga EA Sports (Primera División) y es uno de los habituales en las convocatorias de la selección española sub-21, consolidándose como uno de los futbolistas con mayor proyección del panorama nacional. EFE

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