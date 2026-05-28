El ex 'número dos' de Interior niega haber ordenado espiar a Bárcenas y cree que no hubo las grabaciones a Rajoy

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este jueves haber ordenado un presunto espionaje para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, asegurando que tuvo la sensación de que, en realidad, las grabaciones que Bárcenas dijo tener sobre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy hablando de la caja B del partido "no existían".

Así lo ha manifestado en su declaración como acusado ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen', el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas sobre dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente de esa forma, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

PUBLICIDAD

Martínez, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel, ha anunciado al inicio de su declaración que sólo iba a responder a preguntas de su abogado y del tribunal. Ha asegurado que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también acusado en el juicio, nunca le transmitió "ninguna preocupación" por las supuestas grabaciones del extesorero. "Pensaba que no existían", ha zanjado.

También ha rechazado haber ordenado la destrucción de los discos duros de Bárcenas que contendrían la información sensible sobre la contabilidad del partido. "Radicalmente no. Eso de los discos duros de Bárcenas es una especie de leyenda mediática, que ha tenido mucho recorrido. Que alguien ordene buscar discos duros no sólo es falso; es una fantasía", ha expresado.

PUBLICIDAD

"NADIE ME TRANSMITIÓ PREOCUPACIÓN POR HABER SIDO GRABADO POR BÁRCENAS"

De la misma forma, ha dicho que nunca le trasladó al comisario Enrique García Castaño, que llegó a estar acusado pero para quien se archivó el caso por motivos médicos, ninguna orden para entrar en el local de restauración de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, para sustraer algún tipo de información. Eso también es, según Martínez, una "leyenda".

PUBLICIDAD

"Nadie me transmitió jamás ninguna preocupación por haber sido grabado por Bárcenas, y desde luego nunca jamás me la transmitió el señor ministro", ha señalado Martínez.

Martínez ha explicado que "después de descubrir cuentas en el extranjero de Bárcenas, el objetivo de la Policía era descubrir si había más fondos, personas implicadas a modo de cómplices o testaferros", esto es, una operación policial legal.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el ex 'número dos' de Interior ha señalado que "jamás" ordenó "investigaciones sobre nada" y que Fernández Díaz le preguntó en 2013 si "sabía algo de un colaborador cercano a la familia Bárcenas", en alusión a la captación de Sergio Ríos, chófer del extesorero, como confidente de la presunta trama.

Ha asegurado que tampoco facilitó su ingreso en la Policía Nacional y que, de hecho, conoció a Ríos únicamente a raíz del proceso judicial. "Es imposible amañar unas oposiciones", ha afirmado.

PUBLICIDAD

Según su versión, fue el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, otro acusado en este juicio, el que le confirmó que Ríos era "colaborador" de la Policía Nacional.

'OPERACIÓN KITCHEN' ES UNA "DENOMINACIÓN PERIODÍSTICA"

PUBLICIDAD

Asimismo, ha indicado que fue a través del comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en este juicio, como fue conociendo la información que transmitía Ríos, "pero desde luego de escasa relevancia" como "el estado emocional de Rosalía" o de las personas que se acercaban a la familia.

Martínez ha señalado que él no ordenó captar a este colaborador porque no le correspondía como secretario de Estado de Seguridad y que tampoco le concernía el pago de estos. "Jamás autoricé ningún pago a nada que no fuese una cifra global de Ministerio", ha aseverado Martínez, que ha explicado que "el primer destino de los fondos reservados es el pago a colaboradores", ha subrayado.

PUBLICIDAD

El exsecretario de Estado de Seguridad ha detallado que las autorizaciones al acceso de fondos reservados se hacen a "nombres genéricos", declarando que está "absolutamente seguro" de que la 'Operación Kitchen' no apareció nunca en los registros de estos fondos. "Operación Kitchen es una denominación periodística", ha aseverado.

El excargo de Interior ha relatado que conoció a Villarejo cuando comenzó a trabajar en el Ministerio. Según su relato, el comisario era un "agente de inteligencia" que captaba "información de todo tipo de fuentes" y la ponía a disposición de Interior.

PUBLICIDAD

NO OBSTACULIZÓ LAS PESQUISAS DEL INVESTIGADOR DE GÜRTEL

Villarejo era, desde su punto de vista, era "un torrente de información", ha asegurado el ex secretario de Seguridad de Estado, que ha indicado que las comunicaciones con el comisario "eran bastante frecuentes".

"Yo jamás le escuché a Villarejo hablar de algo ilegal, nunca. A García Castaño, tampoco", ha aclarado, y también ha negado haber recibido a García Castaño para tratar temas relacionados con un supuesto volcado del teléfono de Bárcenas.

Martínez también ha negado "obstaculizar la investigación" Manuel Morocho, inspector del 'caso Gürtel', quien declaró como testigo que hubo una "estrategia" para "desmantelar" su grupo de trabajo y así dificultar las pesquisas, aunque ha reconocido que "había una relación a veces conflictiva" con el investigador.

Además, la Sala ha expuesto un intercambio de mensajes entre García Castaño y Francisco Martínez en el que el primero le dijo : "Si saco el 'pendrive' de Bárcenas, ¿qué pasa?". Al respecto, el ex secretario de Estado de Seguridad ha dicho que era "una broma" y que falta la respuesta que le dio, que no fue incorporada: "Un emoticono con lágrimas".