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El abogado de Julio Martínez, amigo de Zapatero, renuncia a su defensa del caso Plus Ultra

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Madrid, 28 may (EFE).- El abogado del empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y "figura visible" de la trama de presunto tráfico de influencias por la que se investiga al expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional, ha renunciado a su defensa por "diferencias irreconciliables" con él.

Fuentes jurídicas confirman a EFE la decisión del abogado y catedrático Bernardo del Rosal, adelantada por el diario El País, y que ya ha sido comunicada al juez que investiga la causa, José Luis Calama.

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El abogado ha anunciado que renuncia a seguir representando al empresario ante "diferencias irreconciliables" con su estrategia de defensa, de modo que ahora Julio Martínez Martínez deberá designar a un nuevo letrado.

Martínez, que aún no ha declarado en la Audiencia Nacional, aparece en la causa como "lugarteniente" de la presunta trama y su "figura visible" y es denominado por directivos de Plus Ultra como el "lacayo" de Zapatero.

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Es uno de los principales investigados en la causa judicial en la que está citado el también exlíder socialista los días 17 y 18 de julio, y las libretas que le incautó la Policía están repletas de anotaciones con "referencias a altos cargos del estado venezolano" o "de empresas estatales (como CVM, PDVSA,CVG)" directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como carbón, gas, petróleo, oro o níquel.

El caso Plus Ultra gira en torno a una presunta trama de tráfico de influencias ante autoridades nacionales e internacionales para conseguir decisiones en favor de terceros, especialmente la aerolínea en relación a la ayuda pública de 53 millones de euros otorgada en 2021, en cuyo "vértice" el juez ubica a Zapatero.

Una supuesta trama "que utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

La red estaría "sustentada en los contactos" de Zapatero y Martínez sería el "interlocutor habitual de los clientes de la red", "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente y "responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes" hacia Zapatero y su entorno. EFE

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