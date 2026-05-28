Ante Budimir se despide de Alessio Lisci antes de poner rumbo al Mundial con Croacia

Pamplona, 28 may (EFE).- El delantero croata Ante Budimir se ha despedido de Alessio Lisci, antes de poner rumbo al Mundial que disputará con su selección, tras cerrar una temporada marcada por la agónica salvación en Getafe, en la que firmó 17 goles en 37 partidos de Liga.

Ante Budimir ha querido despedirse de forma pública y ha asegurado sentirse “orgulloso de formar parte de este equipo, de este club”.

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El delantero croata publicó anoche un breve mensaje en Instagram en el que agradeció el trabajo realizado por el técnico y su cuerpo técnico durante un curso especialmente exigente.

“Gracias al míster y a su cuerpo técnico por su esfuerzo y dedicación para ayudarnos a mejorar. Me enorgullece formar parte de este equipo, de este club. Hemos vivido muchas cosas juntos esta temporada… y el fútbol es, sin duda, emocionante”, escribió el atacante rojillo.

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Budimir cierra el curso como una de las piezas fundamentales del equipo navarro después de firmar 17 goles en 37 encuentros de los 44 totales del equipo, cifras que vuelven a confirmar su peso ofensivo en Osasuna. Tras asegurar la permanencia, el delantero pone ahora rumbo al Mundial con la selección de Croacia.

El combinado balcánico tendrá un exigente calendario en el Grupo L y debutará ante Inglaterra el 17 de junio a las 22:00, en uno de los encuentros más destacados de la fase de grupos. Posteriormente se medirá a Panamá el 24 de junio a la 01:00 y cerrará la primera fase frente a Ghana el 27 de junio a las 23:00.

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Con contrato hasta junio de 2027, Budimir afrontará a su regreso la que será su séptima temporada en Pamplona, aunque antes espera volver a firmar un buen papel con Croacia, selección con la que ya logró el tercer puesto en el pasado Mundial de Catar. EFE

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