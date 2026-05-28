Aitana Bonmatí regresa a una convocatoria de la selección

Madrid, 28 may (EFE).- La presencia de Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona recuperada de su grave lesión, es la principal novedad en la convocatoria de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, para los encuentros de clasificación mundialista contra Inglaterra e Islandia.

La actual Balón de Oro, que ha ha reaparecido con el conjunto azulgrana, ha tenido que superar una fractura transindesmal del peroné a nivel del tobillo izquierdo que sufrió en un entrenamiento en Las Rozas con el equipo nacional.

PUBLICIDAD

Asimismo, destaca la presencia de la rojiblanca Andrea Medina. EFE