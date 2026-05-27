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La huelga docente valenciana cumple 13 días, con otra reunión negociadora y manifestación

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València, 27 may (EFE).- La huelga indefinida del profesorado de la educación pública no universitaria cumple 13 días este miércoles, una jornada en la que la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes volverán a mantener una reunión negociadora y se celebrará una manifestación en València que finalizará ante la sede de Educación.

A las 9:30 horas está previsto que comience la séptima reunión entre Educación y los cinco sindicatos de docentes para intentar avanzar en un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida, en la que se va a tratar una nueva propuesta sobre las ratios y la oferta de mejorar las infraestructuras educativas con 373,7 millones de euros.

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En la reunión de este martes por la tarde se avanzó en reducir las tareas burocráticas del profesorado y aunque Educación llegó a redactar un acuerdo, dado que todos los sindicatos lo comparten mayoritariamente, no se firmó porque el STEPV, CCOO y UGT piden cerrar un documento marco que sometan a consulta del profesorado, no por parcelas, y CSIF dijo que lo tenía que analizar su comité ejecutivo.

A las 11:00 horas está convocada una nueva manifestación del profesorado en València, que partirá de la plaza de San Agustín y acabará ante la Conselleria de Educación.

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Tras la pancarta de cabecera no se podrán situar esta vez los responsables de educación del STEPV, CCOO y UGT, dado que son los que están negociando con la Conselleria y previsiblemente seguirán en la reunión, quienes, no obstante, han señalado que hay "miles y miles de personas que sí que podrán estar".

El que no participará esta vez en la manifestación es otro de los sindicatos convocantes de la huelga indefinida, el CSIF, que después de haber firmado el lunes junto a ANPE un acuerdo referido a las retribuciones, que se incrementarán 200 euros hasta 2028, está valorando también si es "sostenible" y "ético" seguir con la huelga. EFE

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EFE

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