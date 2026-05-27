La diputada en el Congreso Pilar Calvo se presentará a las primarias de Junts en Barcelona

Barcelona, 27 may (EFE).- La diputada de Junts en el Congreso Pilar Calvo también se presentará a las primarias del partido para ser la alcaldable por Barcelona en las elecciones municipales de 2027, según ha avanzado Rac1 y han confirmado a EFE fuentes de la formación.

Calvo es periodista, diputada en el Congreso desde 2021 y también es la presidenta del consejo nacional de Junts, que activará el proceso para elegir su candidato o candidata para la capital catalana el próximo 1 de junio.

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Además de Calvo, ha confirmado que concurrirá a esas primarias el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, quien se quedó al frente del grupo municipal cuando el exalcalde Xavier Trias renunció al cargo.

El exdiputado y abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha asegurado que está "con fuerzas y ganas" de ser candidato, si bien está a la espera de tomar una decisión en firme.

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La diputada en el Parlament y secretaria primera de la Mesa, Glòria Freixa, también está sopesando presentarse, mientras que tampoco ha cerrado la puerta a hacerlo el exconseller de Economía Jaume Giró.

La dirección de Junts aprobará el próximo 1 de junio constituir la Comisión Municipal Territorial de Junts por Barcelona, el órgano que deberá pilotar el proceso de elección del o la alcaldable para la capital catalana.

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De confirmarse formalmente las primarias, el partido cuenta con culminar el proceso y tener un candidato antes del 21 de junio. EFE