18 detenidos de un clan de narcos que tenía cámara ocultas en su barriada de Sevilla

Sevilla, 27 may (EFE).- Un clan familiar que controlaba la venta de droga en la barriada sevillana de Santa Teresa, donde había colocado cámaras ocultas y usaba 'narcopisos' blindados con sistemas de videovigilancia, ha sido desarticulado en Sevilla con la detención de 18 personas.

En la denominada 'Operación Almirante' se han practicado además un total de siete registros, ha informado este miércoles la Policía Nacional en un comunicado, en el que precisa que el grupo criminal empleaba a jóvenes para distribuir la droga y hacer contravigilancia policial.

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El operativo se inició a raíz de las investigaciones de los agentes sobre la supuesta venta de sustancias estupefacientes en la zona, así como de un incidente con armas de fuego ocurrido en las inmediaciones de uno de los inmuebles investigados.

La investigación se centró en la identificación de los integrantes de la organización, liderada por tres hombres e integrada por más de una decena de personas, encargadas de la venta, labores de vigilancia y contravigilancia policial.

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Para dificultar la actuación de los agentes, instalaron cámaras que controlaban los accesos a la barriada y retransmitían las imágenes en tiempo real a monitores ubicados en el interior de los 'narcopisos', que contaban a su vez con salas blindadas destinadas al consumo de droga.

El operativo llevó a los agentes a la ubicación de dos viviendas utilizadas como centros de almacenamiento de sustancias estupefacientes, donde se guardaba cocaína, hachís y marihuana, antes de ser distribuidas a los puntos de venta.

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En el amplio dispositivo policial, en el que participaron más de 50 agentes de distintas unidades especializadas, se practicaron seis registros en la barriada de Santa Teresa (Sevilla) y uno más en la localidad de Carmona.

Los policías localizaron puntos de venta de droga fuertemente protegidos mediante puertas reforzadas y en cuyo interior se exhibían las sustancias estupefacientes en vitrinas y se habían habilitado salas destinadas al consumo, equipadas con máquinas 'tragaperras' previamente sustraídas.

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Además, los inmuebles contaban con sistemas de videovigilancia y mecanismos destinados a captar nuevos consumidores.

Como resultado de la operación se detuvo a un total de 18 personas, se intervinieron casi 3 kilogramos de diversas sustancias estupefacientes, 20.000 euros en efectivo, una pistola eléctrica y armas blancas.

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Tras ser puestos a disposición judicial los principales responsables de la organización han ingresado en prisión provisional por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas, ha detallado la Policía, que ha añadido que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. EFE

(foto) (vídeo)

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