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La Junta apunta que el fuego de Doñana pudo ser intencionado pero desvinculado del Rocío

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Sevilla, 27 may (EFE).- El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha apuntado, a la espera del resultado de las investigaciones, que el origen del incendio que afecta al Parque Nacional de Doñana pudo ser intencionado pero sin relación con la romería del Rocío.

El incendio del paraje del Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), que quedaba estabilizado en la noche de este martes, se declaró justo a la hora en que ya no podían intervenir los medios aéreos, después de una jornada con varios fuegos en la zona que se extinguieron con rapidez, ha afirmado Sanz en una entrevista con Canal Sur Radio.

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 "Hay datos que generan muchas sospechas", ha puntualizado Sanz, quien ha añadido que "por esos caminos hacía dos días que no pasaba nadie" en el camino hacia El Rocío.

El titular andaluz de Presidencia ha agregado que la limpieza queda certificada tras el paso de las hermandades, y el paraje, "expedito".

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Sanz ha felicitado a los más de 400 profesionales que han trabajado en la zona afectada por el fuego con hasta 30 medios aéreos.

En la zona trabajan en la mañana de este miércoles un centenar de efectivos apoyados por seis camiones autobomba y cuatro tractores con gradas; además, se mantienen activas la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF) y la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

La Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ha realizado una primera estimación a partir de la imagen satelital de Santinel-2 según la cual se podrían elevar a unas 400 hectáreas las afectadas por el fuego en una zona del Parque Nacional de Doñana de "enorme valor ecológico y clave para la biodiversidad".

En relación con el espacio natural que se ha podido ver afectado, el titular andaluz de Emergencias ha señalado que hay "muchas zonas que no se han quemado de lo que es el perímetro" y algunas que "aunque aparentemente pudieran estar quemadas" contienen islas no dañadas.

Además, ha resaltado el "gran potencial de regeneración natural" de esta zona de marismas y dunas de Doñana "por sus propios recursos y además con agilidad y rapidez".

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha informado por su parte que a las 7.00 horas de este miércoles ha comenzado el camino de regreso de las hermandades del Rocío provenientes de la provincia de Cádiz, organizadas en dos cápsulas.

Las filiales gaditanas llegarán a sus lugares de origen sin cambios en el día establecido inicialmente. EFE

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EFE

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