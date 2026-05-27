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El PP apremia a Yolanda Díaz a decir cuál es el límite para que Sumar siga en el Gobierno

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Madrid, 27 may (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha apremiado este miércoles a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a decir cuál es el límite de Sumar para seguir gobernando con el PSOE y le ha acusado de ser "igual de culpable" que Pedro Sánchez en el "rescate" a Plus Ultra.

"Este Gobierno está de corrupción hasta las cejas, está de corrupción hasta la ceja", ha dicho Tellado en una referencia implícita al expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el caso de la aerolínea Plus Ultra.

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Durante una pregunta a Yolanda Díaz en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Tellado ha comentado que la izquierda presentó a Zapatero como "bambi" pero, en su opinión, tras el sumario del caso Plus Ultra se ha convertido en "un vulgar ladrón de joyería" y es "lo más parecido a Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe".

"Esa es la realidad y Ferraz era la perla negra. Hoy está registrándola la UCO. Son ustedes un meme, un auténtico meme", ha añadido.

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A continuación, le ha dicho a Díaz que ella estuvo en el Consejo de Ministros que en 2021 aprobó el "rescate" de Plus Ultra, por lo que afirma que es "cómplice e igual de culpable que Sánchez y el socialismo".

"Señora Díaz, mi pregunta era ¿cuál es su límite? Ha respondido usted ya sin necesidad de abrir la boca. Su simple presencia en ese escaño. Ahí lo demuestra, usted no tiene límites. Nadie ha votado a Sumar para esto", ha añadido.

En su respuesta, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE le ha reprochado a Tellado que ha venido a la política española "a ser el Vito Quiles del PP" y ha señalado que su límite es precisamente este partido y sus políticas.

"A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada, señor Tellado. Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no es delictivo, no me compete a mí, le compete a un juez", ha señalado.

No obstante, ha lamentado que haya gente que "no llega al final de mes" mientras "se enriquecen" algunos expresidentes del Gobierno, "se llamen como se llamen", algo que asegura que el PP está permitiendo.

"Señor Tellado, yo hago mi trabajo y usted sigue defendiendo lo peor de nuestro país", ha afirmado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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