'Este cuerpo mío', de Carolina Yuste, se estrena el próximo 1 de junio en Madrid

Mérida, 27 may (EFE).- El largometraje documental 'Este cuerpo mío', de Carolina Yuste, se estrenará el próximo 1 de junio en el Palacio de la Prensa de Madrid, una obra participada por Canal Extremadura que profundiza, desde una mirada íntima y honesta, en cuestiones como la identidad, el género, la amistad y el amor propio.

La actriz extremeña, ganadora de dos premios Goya por 'Carmen y Lola' y 'La infiltrada', codirige este largometraje junto al realizador y activista 'queer' Afioco Gnecco.

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La película documenta el proceso de transición de Gnecco a través de un diario filmado que pone el foco en los vínculos humanos, el acompañamiento emocional y la necesidad de reconocerse en la mirada de quienes aman de forma incondicional, según recoge la radiotelevisión pública extremeña en nota de prensa.

Con su participación en 'Este cuerpo mío', Canal Extremadura reafirma su compromiso con la cultura, la diversidad y el impulso de proyectos audiovisuales que aportan nuevas miradas sobre la realidad contemporánea desde la sensibilidad, la proximidad y el valor del relato personal.

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La película supone además una apuesta por el cine documental como herramienta "de reflexión social y emocional, conectando con historias capaces de generar conversación y empatía desde lo íntimo y lo universal". EFE