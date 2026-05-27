Espana agencias

Abascal exige detener y juzgar a la "mafia de Sánchez y Zapatero"

Guardar
Google icon

Madrid, 27 may (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este miércoles detener y juzgar a la "mafia de Sánchez y Zapatero" y ha cargado contra quienes defienden y justifican tanto al actual presidente del Gobierno como al expresidente, investigado por el caso Plus Ultra.

En un vídeo grabado en el interior de un vehículo y difundido en la red social X, Abascal ha respondido a la presencia desde primera hora de este miércoles de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz para requerir información en relación al caso Leire, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

PUBLICIDAD

El presidente de Vox ha incidido en la vuelta de la UCO a sede socialista y ha denunciado que "no pasa una semana, no pasa un día, es que ya no pasa ni una hora sin que conozcamos nuevos detalles de la mafia de Sánchez y de Zapatero (...) que gobierna España desde hace 8 años".

"Hay que detenerlos y hay que juzgarlos", ha recalcado, tras lo que ha cargado contra quienes, según ha dicho, están defendiendo y justificando al Gobierno de Pedro Sánchez desde distintos puestos nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

Y concluye el presidente de Vox que los ciudadanos deben saber que todos ellos forman parte de "la misma mafia de Sánchez y Zapatero". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco heridos,dos de ellos graves, en un tiroteo entre clanes enfrentados en Huelma (Jaén)

Infobae

Podemos acusa al Gobierno de decepcionar a los progresistas al ver a la UCO en Ferraz

Infobae

Veinte artistas españoles generaron más de un millón de euros en Spotify en 2025

Infobae

Incautados 1.900 kilos de hachís en un pesquero en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Infobae

Sigue por tercer día la búsqueda del joven desaparecido en una playa en Asturias

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

La UCO entra en la sede del PSOE para buscar información sobre ‘Hirurok’, la estructura de Leire Díez y la SEPI acusada de desviar 700.000 euros

La UCO irrumpe en Ferraz y en despachos de altos cargos del PSOE para requerir información de presuntos pagos a Leire Díez

El Gobierno andaluz desiste de las obras para mejorar los accesos a un hospital ‘religioso’ porque la guerra en Irán ha subido el precio de los materiales

El comisario que acompañó a Koldo y Ábalos en el ‘Delcygate’ aparece ahora vinculado por la UDEF a una red de favores y negocios ilícitos del entorno de Zapatero

ECONOMÍA

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

DEPORTES

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas