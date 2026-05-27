Abascal exige detener y juzgar a la "mafia de Sánchez y Zapatero"

Madrid, 27 may (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este miércoles detener y juzgar a la "mafia de Sánchez y Zapatero" y ha cargado contra quienes defienden y justifican tanto al actual presidente del Gobierno como al expresidente, investigado por el caso Plus Ultra.

En un vídeo grabado en el interior de un vehículo y difundido en la red social X, Abascal ha respondido a la presencia desde primera hora de este miércoles de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz para requerir información en relación al caso Leire, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

PUBLICIDAD

El presidente de Vox ha incidido en la vuelta de la UCO a sede socialista y ha denunciado que "no pasa una semana, no pasa un día, es que ya no pasa ni una hora sin que conozcamos nuevos detalles de la mafia de Sánchez y de Zapatero (...) que gobierna España desde hace 8 años".

"Hay que detenerlos y hay que juzgarlos", ha recalcado, tras lo que ha cargado contra quienes, según ha dicho, están defendiendo y justificando al Gobierno de Pedro Sánchez desde distintos puestos nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

Y concluye el presidente de Vox que los ciudadanos deben saber que todos ellos forman parte de "la misma mafia de Sánchez y Zapatero". EFE