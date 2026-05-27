Kasper Schmeichel anuncia su retirada del fútbol a los 39 años

Copenhague, 27 may (EFE).- El guardameta de la selección danesa y del Celtic de Glasgow Kasper Schmeichel, de 39 años, anunció este miércoles su retirada del fútbol al término de esta temporada debido a una lesión en el hombro.

"Cuando mi contrato con el Celtic expire en junio, se acabará mi carrera en el fútbol. No es una decisión que haya tomado yo. He consultado con diversos cirujanos y expertos sobre mi hombro y me han dicho que no cuente con volver a jugar. Lo he pensado mucho pero creo que es el momento correcto", dijo el jugador en una entrevista al canal danés TV2.

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Schmeichel llevaba sin jugar con el Celtic desde finales de febrero y tampoco participó con Dinamarca en la repesca para el Mundial, para el que finalmente no se ha clasificado la selección de este país escandinavo.

El hijo del mítico Peter Schmeichel cierra su trayectoria con 120 internacionalidades, nueve menos que su padre, después de ser el titular fijo de la selección danesa desde 2014, incluyendo dos participaciones en Mundiales (2018, 2022) y otras tantas en Eurocopas (2012, 2020).

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Su carrera se ha desarrollado sobre todo en el fútbol británico -con la Premier de 2016 con el Leicester como mayor logro-, aunque ha jugado también en clubes como el Anderlecht y el Niza.

"Kasper ha sido uno de los perfiles más grandes en la historia del fútbol danés. Con su enorme instinto ganador, su profesionalismo y su búsqueda insaciable por la perfección ha tenido una importancia inestimable para el desarrollo de la selección y el éxito a través de los años", señaló en un comunicado el director de selecciones de la Federación de Fútbol danesa (DBU), Peter Møller. EFE

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