Inadmiten la denuncia contra la consejera San José por la semilibertad de Anboto y Txeroki

Bilbao, 27 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha inadmitido una denuncia de 'Manos Limpias' contra la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, por la concesión del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a los que exmiembros de ETA Soledad Iparaguirre 'Anboto' y Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'.

En el auto, que ya es firme, la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal vasco decreta de este modo el archivo de las actuaciones.

PUBLICIDAD

La denuncia señalaba que las resoluciones por las que se aplicaba el 100.2 habían sido adoptadas en "fraude de ley, por no cumplirse los requisitos legales, cometiéndose, por tanto, un delito de prevaricación".

También se hacía constar que ninguna de las dos resoluciones había sido firmada y adoptada por la consejera, según ha informado el TSJPV.

PUBLICIDAD

"El título de imputación a nivel de autoría sería, según la denuncia, que la resolución no se concibe sin la anuencia, el beneplácito, incluso el mandato de la consejera", se precisa en el auto.

Sin embargo, el TSJPV responde que el título de imputación que hace 'Manos Limpias' en su denuncia es "una mera opinión o suposición del denunciante sin ningún apoyo o corroboración objetiva de dichas manifestaciones".

PUBLICIDAD

A su entender, no existe "ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad", por lo que no admite a trámite la denuncia y decreta el archivo de las actuaciones.

El Ministerio Fiscal también informó a favor de inadmitir la denuncia al considerar que no existían elementos de naturaleza penal que justificaran su admisión.

PUBLICIDAD

'Manos Limpias' también interpuso denuncia ante el TSJPV por los mismos hechos contra el director de Servicios Penitenciarios del Gobierno Vasco, pero el TSJPV recuerda que ése no es un cargo de los que el tribunal tiene competencias para conocer y resolver sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio. EFE