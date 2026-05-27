Cae una red que proveía material a plantaciones de marihuana y blanqueaba capital

Barcelona, 27 may (EFE).- La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desmantelado una trama empresarial que movió más de 80 millones de euros y que presuntamente suministraba material para instalar y mantener plantaciones de marihuana a gran escala, además de blanquear fondos de las organizaciones a las cuales proveía.

La organización operaba desde Cataluña y Granada aparentando ser una empresa de venta de productos de ‘growshop’ para el consumo minorista, pero en realidad suministraba de forma coordinada y ofrecía un servicio integral a seis grandes plantaciones, operaciones gracias a las que consiguió un flujo de caja de 80 millones de euros, mientras que su actividad económica declarada no llegaba a los 15 millones.

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Cuatro personas han sido detenidas, dos de ellas ya han ingresado en prisión y dos más están siendo investigadas por estos hechos, han detallado este miércoles en una rueda de prensa los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, quienes han destacado el “especial valor” de la operación por haber sido capaz de rastrear la trama empresarial que hay detrás de las plantaciones, una “punta de un iceberg” que confían les permita desmantelar otras organizaciones.

Como resultado de la investigación policial, que sigue abierta, también se ha decretado el cese de las actividades de las empresas implicadas en la trama y el bloqueo de las cuentas bancarias y patrimonio de los sospechosos, valorado en unos 800.000 euros.

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Durante la actuación policial, desarrollada en el marco de la operación Krippy, se han llevado a cabo trece entradas y registros en las sedes del entramado empresarial, doce de ellos en la provincia de Tarragona, en las localidades de Tarragona, Torredembarra, Salou y Perafort, y uno en Granada, en Peligros, en los que se han intervenido 240.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, material tecnológico y documentación.

“Esta es una operación de especial valor porque se ha desarticulado una organización destinada al blanqueo y narcotráfico sin intervenir sustancias, sino que hemos accedido al origen del suministro y a detectar la salida que le daban al capital”, ha detallado el inspector de los Mossos, Marc Bayon, quien ha asegurado que nunca antes habían llegado a acreditar que una empresa criminal ejerciese esta “doble función”.

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El entramado empresarial, compuesto por cuatro sociedades aparentemente independientes pero que en realidad funcionaban como una única empresa, operaba desde 2018 y presentaba una estructura jerarquizada con un núcleo directivo que tomaba las decisiones y coordinaba las distintas sedes.

La organización vendía, por un lado, a empresas con menor margen de beneficio y apariencia de legalidad, y, por otro, a organizaciones criminales dedicadas al cultivo internacional de marihuana, estas últimas operaciones efectuadas directamente, mayoritariamente en efectivo y sin factura, con el objetivo de evitar la trazabilidad de las operaciones.

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Además, contaba para estas operaciones con una contabilidad paralela, cuyo capital ascendía aproximadamente a 13 millones de euros, que eran almacenados y redistribuidos dentro de la misma trama para pagar a proveedores y gastos personales, así como para reintroducirlo progresivamente al circuito económico legal.

“La investigación acredita la infiltración en el tejido económico de nuestro país de organizaciones criminales dedicadas exclusivamente a suministrar a otras organizaciones de cultivo y tráfico masivo de marihuana”, ha señalado en este sentido Bayon.

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La organización contaba también con una filial en Alemania, desde la cual se replicaba la misma operativa, ampliando el alcance de la actividad a nivel europeo.

La policía inició la investigación en 2023 después de detectar que varias de las organizaciones criminales desmanteladas durante los últimos años operaban bajo el paraguas de esta empresa, sospechosa porque “no casaban” las cantidades que dichas organizaciones compraban con lo que aparentemente vendía la empresa.

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“Esta es la punta del iceberg, que nos permitirá ver la magnitud de toda esta estructura. No tenemos duda que estamos en una capa superior”, ha concluido Bayon, quien ha asegurado que esperan encontrar otras organizaciones que se proveían de la empresa desmantelada. EFE

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