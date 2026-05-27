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Más de un millar de migrantes acompañarán al papa León XIV en Arguineguín (Gran Canaria)

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Las Palmas de Gran Canaria, 27 may (EFE).- Más de un millar de migrantes de Latinoamérica y África acompañarán el 11 de junio al papa León XIV en el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, en un acto con el que la Iglesia quiere mostrar al mundo la realidad migratoria de Canarias y transformar el relato del conocido como 'muelle de la vergüenza' en un 'muelle de la esperanza'.

Se tratará del primer acto en el que participe el pontífice tras su llegada a Canarias. El encuentro comenzará sobre las 11:40h, tendrá una duración aproximada de una hora y abordará el proceso migratorio desde la acogida a la integración, ha explicado este miércoles a la prensa la secretaria general de Cáritas en Canarias, Caya Suárez.

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Suárez ha señalado que el evento está pensado "para y por las personas" y que, a petición del Vaticano, será "sencillo y humilde". Además, contará con gestos simbólicos y pequeños detalles que "tal vez pueden pasar desapercibidos para la mayoría, pero que para cada persona que está en el acto tiene una simbología muy importante".

La secretaria general de Cáritas ha recordado que el 24 % de la población en Canarias es migrante y que, según el informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España, el 25,5 % de la población del archipiélago se encuentra en situación de pobreza estructural y exclusión social. Por eso, ha subrayado, "este acto intenta acoger esa realidad y la labor de la Iglesia".

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El acto contará con un aforo de unas 2.000 personas, de las cuales alrededor del 75 % serán migrantes.

"Muchos están deseosos de participar. Muchas personas son creyentes y quieren ver y estar al lado de Su Santidad, quieren poder tener la oportunidad de escucharle", ha explicado Suárez al indicar que también participarán personas no creyentes que desean recordar la ruta migratoria que lograron superar, pero en la que familiares y conocidos perdieron la vida.

En el encuentro participarán asimismo medio centenar de obispos de toda España, así como de las entidades con un papel clave en la acogida, como Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Salvamento Marítimo, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la Cofradía de Pescadores de la localidad.

También asistirán los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, en representación de estas islas receptoras de migración.

Durante el acto, el papa escuchará cuatro testimonios: uno que representará la realidad migratoria africana; otro, la latinoamericana; un tercero, de quienes participan en los rescates, y un cuarto centrado en el acompañamiento y la labor que desarrolla la Iglesia en este ámbito.

En Arguineguín, León XIV realizará una ofrenda floral y rezará por las víctimas de la Ruta Atlántica, en un gesto en el que participarán personas migrantes.

León XIV también se acercará a un altar situado en el muelle para bendecir a la Virgen del Carmen -patrona de los pescadores- y una cruz confeccionada con madera de cayuco que se colocará junto a ella.

Esa cruz, que acompaña desde hace tiempo los actos de la Diócesis de Canarias sobre esta materia, recuerda "el rostro de Jesús está en el rostro de las personas migrantes y de todas las personas que están en situación de exclusión social y vulnerabilidad", ha contado la responsable de Cáritas.

"Lo que queremos con este acto es que volvamos a convertir ese muelle en lo que realmente es, un muelle de la esperanza para aquellas personas que llegan a Canarias", ha agregado.

Al acto asistirán alrededor de 300 menores acompañados de sus familias, por lo que se han organizado actividades de espera, incluidas dos ludotecas y una exposición fotográfica.

La coordinadora de la visita papal en Gran Canaria, Enelida Fernández, ha detallado, por su parte, que ya se han registrado unos 50.000 preinscritos para la misa que se celebrará por la tarde en el estadio de Gran Canaria y unas 1.600 personas participarán, antes, en la catedral y la plaza de Santa Ana en un encuentro diocesano con León XIV. EFE

mrgz/jmr/aam

(foto) (vídeo)

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EFE

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