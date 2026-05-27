Milagros Tolón critica que Vox quiera llevar "la prioridad nacional" a las aulas

Madrid, 27 may (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha criticado que Vox quiera llevar su estrategia de "prioridad nacional" a las aulas, con "discursos de odio" sobre los menores inmigrantes escolarizados.

El diputado de Vox Joaquín Robles ha preguntado a la ministra de Educación en el pleno del Congreso por las medidas que piensa tomar para "garantizar la correcta educación" de los alumnos y tras afirmar que la inmigración y la diversidad crea "innumerables problemas" en las escuelas, Tolón le ha recriminado que quiera "determinar el porvenir" de los estudiantes según "su código postal".

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En cada pacto de PP y Vox "pierde la Educación pública y pierde la convivencia y los derechos", le ha señalado tras negar la acusación de que el Gobierno vaya a cerrar centros de educación especial.

"La escuela pública es el mayor antídoto contra el machismo y su intolerancia y la utilización de la educación para sembrar sospechas sobre menores migrantes y su discurso de odio lo seguiremos combatiendo con más derechos", le ha apuntado Tolón.

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El diputado de Vox ha lamentado que en la enseñanza no universitaria haya cerca de 1,6 millones de alumnos extranjeros y que "esta carga la soporte" la escuela pública, donde el 90 % de estos estudiantes proceden del norte de África.

"Más de 20.000 alumnos desconocen la lengua de aprendizaje y el 80 % está en centros públicos...la realidad es que la diversidad crea innumerables problemas", ha añadido el diputado de Vox que ha criticado que "en muchas aulas la supuesta inclusión es una coartada para camuflar el abandono escolar".

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Tolón le ha reprochado que "la prioridad nacional de Vox sea dejar a los niños de Aragón sin fruta en los colegios", después del pacto de gobierno con el PP que incluye desistir del programa de reparto de fruta en las escuelas, tal y como se venía aplicando, tras la polémica por la distribución de fruta importada de Sudáfrica y Egipto.

La ministra ha acusado al partido de Abascal y al PP de intentar "desmantelar" en sus gobiernos autonómicos el Estado de Bienestar y la Educación.EFE

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