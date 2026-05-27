La UCO recaba informes reservados a agentes por filtraciones o contactos con el caso Leire

Madrid, 27 may (EFE).- Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que ha acudido este miércoles a la Dirección General del cuerpo por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz han recopilado los informes reservados abiertos a algunos agentes por filtraciones o por posibles contactos con los presuntos implicados en el caso Leire.

Fuentes próximas a la investigación han señalado a EFE que se trata de informes internos de las investigaciones que la propia dirección abrió a algunos guardias civiles ante la sospecha de que pudieran estar filtrando informaciones a la presunta trama o a los medios de comunicación contra determinados intereses que las fuentes no han precisado.

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La UCO ha recabado también información sobre posibles contactos de personal del cuerpo con los implicados en la trama que investiga Pedraz que presuntamente tenía como objetivo desbaratar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE.

Además de a la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle de Guzmán el Bueno de la capital, la UCO sigue en la sede del PSOE en la calle Ferraz, para cumplir con el requerimiento de información ordenado por el juez, en una actuación que se prevé larga.

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Asimismo, los agentes han registrado en Madrid el domicilio y a la vez despacho del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; la vivienda del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y la vivienda en la Comunidad de Madrid del empresario Javier Pérez Dolset. EFE