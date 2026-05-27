Temas del día de EFE España del miércoles 27 de mayo de 2026 (14:00 horas)

CASO LEIRE

Madrid - La UCO acude a la sede del PSOE para requerir información de presuntos pagos a Leire Díez

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(Texto enviado a las 9:50; 411 palabras)

- La UCO acude a la sede de la Guardia Civil para recabar información del caso Leire

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(Texto enviado a las 11:13; 155 palabras)

- Pedraz investiga una trama para desbaratar procedimientos que afectan al PSOE o Gobierno

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(Texto enviado a las 13:23; 899 palabras)

- Pedraz imputa a Cerdán, a Zarrías y a la gerente del PSOE en el caso Leire Díez

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(Texto enviado a las 11:26; 276 palabras)

- La UCO registra la casa de Santos Cerdán y del empresario Pérez Dolset en el caso Leire

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(Texto enviado a las 11:13; 155 palabras)

(Foto) (Vídeo)

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- Sánchez admite la gravedad de la investigación al PSOE y garantiza colaboración judicial

(Texto enviado a las 12:39; 394 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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- PSOE señala que el requerimiento de la UCO es "ajeno" a una supuesta financiación ilegal

(Texto enviado a las 12:07; 161 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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PLUS ULTRA

Madrid - Sánchez ratifica su apoyo total a Zapatero tras leer el auto y conocerse el sumario

(Texto enviado a las 12:28; 188 palabras) (Foto) (Vídeo)

- El Gobierno ve el revuelo por el caso Zapatero un "escándalo prefabricado por el PP"

(Texto enviado a las 10:16; 245 palabras)

- Maíllo pide una reunión bilateral del Gobierno por las consecuencias del caso de Zapatero

(Texto enviado a las 12:04; 434 palabras)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Sánchez descarta adelantar elecciones y defiende la "estabilidad" frente a la parálisis

(Texto enviado a las 13:00; 560 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El PP no contempla una moción de censura y apuesta por esperar y ver cómo el PSOE "arde"

(Texto enviado a las 11:53; 279 palabras)

- Feijóo: "No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata"

(Texto enviado a las 9:54; 372 palabras)

- Junts dice que no tiene el botón y que Sánchez no debe esperar a que otros decidan por él

(Texto enviado a las 13:12; 207 palabras)

- Rufián avisa de que si hubiera financiación ilegal del PSOE pedirían elecciones

(Texto enviado a las 10:23; 166 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- PNV y Junts se desmarcan de la reprobación al Gobierno, "pseudo moción de censura", planteada por el PP en el Senado

(Texto enviado a las 13:22; 790 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Junts urge a Sánchez e Illa a comparecer para dar explicaciones sobre los casos judiciales

(Texto enviado a las 13:38; 254 palabras)

- Vox asegura que trabajará para que el Gobierno "responda política y penalmente"

(Texto enviado a las 10:08; 224 palabras)

- Podemos ve la situación del Gobierno "insostenible" pero descarta apoyar una moción de censura

(Texto enviado a las 13:52; 386 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PAPA ESPAÑA

- Sánchez celebra la "voluntad de diálogo" del Vaticano sobre los abusos sexuales

(Texto enviado a las 12:24; 284 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Ayuso entregará al León XIV la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

(Texto enviado a las 13:22; 191 palabras)

JUICIO HACKER

Madrid - Alcasec acepta 2 años y 7 meses de cárcel por robar más de medio millón de datos bancarios

(Texto enviado a las 12:09; 792 palabras) (Foto) (Vídeo)

HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid - La ministra de Sanidad, Mónica García, garantiza que el seguimiento de los casos de hantavirus es "exhaustivo"

(Texto enviado a las 13:43; 374 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

UNIVERSIDAD ESTUDIANTES

Madrid - Las universidades de Navarra, Cataluña y País Vasco, con el mejor rendimiento académico

(Texto enviado a las 10:00; 713 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022832978)

NIÑA PASTORI (Entrevista)

Madrid - Niña Pastori se lanza a la salsa con 'Color Fania': "Fusionar el arte para que no muera". Carla P. Gumbau

(Texto enviado a las 9:30; 702 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO CALOR

Madrid - España afronta un episodio de calor "intenso, extenso y persistente" propio de la canícula

(Texto enviado a las 11:39; 708 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

DANA INVESTIGACIÓN

València - La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana del 29 de octubre de 2024 aprueba el dictamen de conclusiones elaborado por el PP y Vox, al que se oponen el PSPV-PSOE y Compromís porque "no reconoce la responsabilidad de Carlos Mazón como president de la Generalitat" en la gestión de las inundaciones que causaron 230 muertos en la provincia de Valencia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CONSEJO ECONÓMICO

Madrid - El Consejo Económico y Social presenta este miércoles su memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2025, una radiografía anual de la situación actual del país y el análisis de la evolución de diferentes indicadores durante ese último ejercicio.

(Texto)

CARLOS RUIZ ZAFÓN

Barcelona - La novela 'La sombra del viento', del fallecido Carlos Ruiz Zafón, cumple su primer cuarto de siglo, reconocida como un "clásico contemporáneo", con más de cincuenta millones de lectores en más de cincuenta idiomas, un hito que editorial Planeta celebra este miércoles "regresando al corazón de la historia, en un escenario icónico".

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

15:30h.- Madrid.- ENTIDADES LOCALES.- La Comisión General de Entidades Locales del Senado debate y vota varias mociones, entre ellas una que aboga por permitir a los municipios crear la figura del agente auxiliar en sus policías locales. Senado. (Texto)

16:00h.- València.- DANA INVESTIGACIÓN.- La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana del 29 de octubre de 2024 aprueba el dictamen de conclusiones elaborado por el PP y Vox. Palau de Les Corts. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- UE LENGUAS.- El Gobierno responde en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para la Unión Europea a una pregunta sobre el compromiso de otros gobiernos europeos con la oficialidad europea de las lenguas cooficiales españolas. Senado. (Texto)

18:00h- Madrid.- CIUDADANÍA EXTERIOR.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, clausura el Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Hotel Meliá Avenida de América.

18:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego interviene en la presentación del libro 'Palestina. Crónica de un Genocidio', de Quique Olaya, en la sede del Ministerio.

18:30h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, pronuncia la conferencia inaugural del ciclo organizado para conmemorar el V Centenario de la institución, bajo el título 'Política y Consejo de Estado'. Asiste la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. C/ Mayor 79. (Texto)

ECONOMÍA

13:30h.- Madrid - CONSEJO ECONÓMICO.- El Consejo Económico y Social de España presenta su memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2025. Sede CES. C/Huertas, 73. (Texto)

16:00.- Madrid.- SECTORES EÓLICA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mantiene una reunión con representantes de la Asociación Eólica Empresarial, en la sede del Ministerio.

16:00h.- Madrid.- SECTORIAL EMPLEO.- La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa en la Conferencia sectorial de Empleo y Asuntos laborales, en la sede del Ministerio.

16:30h.- Madrid.- SECTORES CAMPINGS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con representantes de la Federación Campings, en la sede del Ministerio.

18:00h.- Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- NISSAN ERE.- Los comités de empresa de las plantas de Nissan en Cataluña convocan una concentración frente la sede de la compañía en Barcelona en protesta por el ERE presentado por la multinacional japonesa para despedir a 211 personas. Gran Via, 149-151.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Presentación del documental 'Vías restaurativas', elaborado por la asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico. Recoletos, 23.

16:00h.- Madrid.- COMISIÓN DEFENSA.- Comparecencia de la Secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, en la Comisión de Defensa del Senado en la que también se plantean varias preguntas al Gobierno.

SOCIEDAD

13:00h.- Madrid.- HANTAVIRUS CRUCERO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece en el Congreso para explicar la gestión de los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

15:00h. Barcelona. HUELGA EDUCACIÓN. Nueva reunión negociadora entre el Departamento de Educación y los sindicatos para la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

18:00h.- Madrid.- CÁNCER TIROIDES.- La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) presentan los resultados de la Encuesta sobre la experiencia y calidad de vida de las personas con hipoparatiroidismo en España. CaixaFórum, Paseo el Prado, 36.

18:00h.- Langreo (Asturias).- DERECHOS SOCIALES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, mantiene un encuentro con el alcalde de Langreo, y las consejeras de Derechos Sociales y Bienestar y de Salud del Principado de Asturias. Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas. Caserio Pantano, 12. A su llegada, atiende a los medios de comunicación. (Texto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Barcelona.- IBEROAMÉRICA EDUCACIÓN.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, asiste a la recepción con motivo de la XXIX Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Educación. Palau de la Generalitat.

20:00h.- Madrid.- MEDIOS ARTÍCULO 14.- Inauguración de la nueva sede del periódico digital Artículo14. Asisten la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. C/ Libertad, 15.

CULTURA Y TENDENCIAS

13:30h.- Barcelona.- CARLOS RUIZ ZAFÓN.- Celebración del 25 aniversario de la novela 'La sombra del viento', del fallecido escritor Carlos Ruiz Zafón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- 'La dama boba', una de las comedias más representativas del Siglo de Oro, sube al escenario de los Teatros del Canal dirigida por Josep Maria Mestres. C/ Cea Bermúdez, 1. (Texto)

19:00h.- Madrid.- TEATRO ESPAÑOL.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste al espectáculo teatral 'Una noche sin luna', dirigido por Sergio Peris-Mencheta y protagonizado por Juan Diego Botto. Teatro Español.

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Pedraza de Yeltes para Isaac Fonseca, Molina y Jarocho. Las Ventas. (Texto)(Foto)

19:30h.- Madrid.- TEATRO REAL.- El Teatro Real estrena una producción de la ópera 'Romeo y Julieta', de Charles Gounod, otro de los títulos vinculados al universo Shakespeare de la temporada y que cuenta con Nadine Sierra y Javier Camarena en el reparto. Plaza de Isabel II.

21:00h.- San Sebastián.- ZACH BRYAN.- Concierto de Zach Bryan, único en España de su gira 'With heaven on tour'. Donostia Arena.

21:30h.- Santander.- CENTRO BOTÍN.- El Centro Botín impulsa una experiencia participativa con la que quiere reunir a 300 personas en una pista de baile con dos DJ, escuchando una sesión diferente a través de cascos inalámbricos.

EFE

slp

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