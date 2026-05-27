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Detenida en Vigo por robar joyas de personas mayores a las que asistía en sus casas

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Vigo, 27 may (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a una mujer por sustraer joyas valoradas en más de 7.000 euros en domicilios donde trabajaba asistiendo a personas mayores.

A la ahora detenida, según ha informado este miércoles la Policía, se la investiga como presunta autora de los delitos de hurto y estafa.

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La investigación se inició cuando la Policía revisó los contratos de compraventa de joyas y materiales preciosos y detectó que una mujer estaba vendiendo piezas que coincidían con objetos denunciados como robados en viviendas donde ella misma prestaba servicios.

En los establecimientos de compraventa se localizaron cinco anillos de oro valorados en 3.200 euros, además de dos pares de gemelos tasados en 700 y 1.200 euros, un pendiente de oro valorado en 450 euros y una cadena cuyo valor asciende a 2.200 euros.

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Los agentes lograron recuperar varias piezas valoradas en 3.700 euros, las cuales fueron reconocidas por sus propietarios. EFE

rmb/am/aam

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EFE

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