Cuerpo avanza que el Gobierno actualizará sus previsiones económicas en junio

Madrid, 27 may (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado este miércoles que el Gobierno actualizará el cuadro macroeconómico con nuevas previsiones en el mes de junio.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Cuerpo ha señalado que en las próximas semanas se reunirá con sectores económicos y grupos parlamentarios para analizar "la continuidad de las medidas" para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio que finalizan el 30 de junio -salvo la rebaja del IVA de la electricidad y el gas, que se desactiva el día 1-.

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Asimismo, ha avanzado que se va a actualizar el cuadro macroeconómico en junio para, a partir de ahí, "seguir avanzando en la elaboración de los presupuestos", sin aclarar si serán los de 2026 o los de 2027, y culminar la ejecución del Plan de Recuperación.

Tras el estallido de la guerra en Irán, el Gobierno decidió posponer la presentación de los presupuestos hasta contar con unas previsiones actualizadas que reflejaran tanto el contexto económico como el impacto de las medidas anticrisis adoptadas.

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El Gobierno aún no ha renunciado a presentar cuentas para este año, pero dado que se necesitan alrededor de tres meses para su tramitación, si se aprobaran en junio apenas estarían en vigor unos meses.

Los presupuestos actualmente en vigor son los de 2023, procedentes de la legislatura previa y que ya son los más longevos de la democracia tras haber sido prorrogados en tres ocasiones.

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De acuerdo a la ley de estabilidad presupuestaria, el calendario presupuestario arranca en el mes de junio con la presentación de la senda de estabilidad -déficit, deuda y regla de gasto- y el techo de gasto para el ejercicio siguiente. EFE