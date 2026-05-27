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2-0. São Paulo domina a Boston River y sella un cómodo pase a octavos

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São Paulo, 26 may (EFE).- São Paulo venció este martes por 2-0 a Boston River en el Morumbi y selló un cómodo pase a octavos como líder del grupo C de la Copa Sudamericana, con doce puntos y sin derrotas en la fase de grupos.

La sexta y última fecha de la primera parte del torneo fue un monólogo encabezado por los dirigidos por Dorival Junior, quienes no tuvieron piedad frente a un Boston River que jamás encontró la brújula.

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Al conjunto brasileño le bastaron los primeros 20 minutos para clavar dos goles y desactivar por completo a los uruguayos; la primera mitad fue un festival táctico volcado a las bandas, en el que Artur se vistió de gala.

El delantero tricolor destrozó la defensa charrúa aprovechando los enormes pasillos que éstos regalaban en los laterales.

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El primer golpe nació a los cuatro minutos desde los pies de André Silva, quien colocó un centro preciso para que Artur abriera el marcador.

Lejos de conformarse, el vendaval paulista continuó. Menos de 15 minutos después, el propio Artur encaró, desbordó a su marcador y metió un balón envenenado que el uruguayo Juan Acosta terminó empujando en propia puerta.

El castigo pudo ser aún mayor antes del descanso, pero Jonathan Calleri perdonó un gol tras errar un cabezazo libre de marca.

Durante el segundo tiempo, ante la imposibilidad de romper el bloque defensivo mediante el juego asociado, la única manera en la que el conjunto de Ignacio Ithurralde logró acercarse al área rival fue a través de los saques laterales largos y la búsqueda de faltas cerca del área.

Aunque el dominio técnico seguía siendo local, la insistencia de Boston River empezó a dar sus frutos en forma de tiros de esquina, metiéndole una dosis de drama a un partido que, hasta entonces, parecía dado para los locales.

Ante la presión, el técnico del Tricolor paulista refrescó el ataque con jugadores del banco, como Gonzalo Tapia o el joven Tetê, de 19 años, en un intento por ampliar la diferencia en el tablero durante los últimos 45 minutos.

Con tres empates y tres victorias, el equipo de Dorival Júnior cerró con éxito la fase de grupos de la Copa Sudamericana; un respiro para el mal desempeño que viene llevando a cabo en el Campeonato Brasileño.

En el resto del grupo, O'Higgins se acomodó segundo, con diez puntos, al vencer por 1-2 a Millonarios, y se metió en la repesca del torneo. EFE

(foto)

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EFE

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