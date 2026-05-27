1-1. Palestino marca su primer gol en la Copa para igualar con Riestra, ambos eliminados

Santiago de Chile, 26 may (EFE).- Palestino y Deportivo Riestra igualaron 1-1 este martes en su despedida de la Copa Sudamericana, tras disputar la sexta fecha del Grupo F en el que ambos ya estaban eliminados.

El capitán de los blanquinegros Juan Randazzo abrió el marcador en el minuto 28, en el partido jugado en el estadio La Cisterna de Santiago. El delantero argentino de los árabes Nelson da Silva empató en el 42.

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El tanto de Silva fue el primer y único gol que el Tino convirtió en esta copa, mientras que los malevos dejaron escapar la oportunidad de conseguir su primer triunfo internacional fuera de Argentina.

El resultado dejó a Riestra en el tercer lugar con cinco puntos, en su primera participación en un torneo internacional, y los Baisanos finalizaron últimos con tres enteros y sin poder ganar un partido en una zona que dominó Montevideo City Torque que, con 13 puntos, avanzó directo a octavos, mientras Gremio, con 11 unidades, irá a la repesca con el eliminado de la Copa Libertadores, tras el empate 2-2.

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Los locales dominaron el control de la pelota en todo el duelo, pero el cuadro argentino fue más peligroso en sus aproximaciones ofensivas con Jonatan Goitía, Rodrigo Sayavedra y Mariano Bracamonte en la primera parte.

El gol, no obstante, llegó con un cabezazo de Randazzo que batió por arriba al guardameta Sebastián Pérez, tras centro de Facundo Miño.

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La respuesta de los dirigidos por Guillermo Farré llegó poco antes del descanso en una jugada en la que, tras dos cabezazos seguidos dentro del área, la pelota le quedó a da Silva para el remate.

Palestino terminó jugando con 10 hombres, a partir del minuto 58, con la expulsión de Dilan Salgado, pero el partido fue un ida y vuelta infructuoso en busca del gol del triunfo para ambos, a pesar de la inferioridad numérica. EFE

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