Médico dice que Maradona debió ser sedado y sujetado durante su última internación

Buenos Aires, 26 may (EFE).- Pablo Dimitroff, exdirector médico de la Clínica Olivos, declaró este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y dijo que, durante su internado en el centro médico semanas antes de su muerte, el astro del fútbol debió ser sedado y sujetado para evitar que se quitara las vías venosas y se levantara de la cama.

"Hubo momentos de excitación que hubo que contener con sedación y sujeción", relató Dimitroff, que ejercía como director médico de la clínica cuando el exfutbolista fue intervenido allí por un hematoma subdural en la cabeza el 3 de noviembre de 2020.

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El médico subrayó en varias oportunidades de su declaración ante el tribunal que, tras la intervención, Maradona "planteaba de todas las maneras posibles que se quería ir del sanatorio y volver a su casa", y que la resistencia y los episodios de excitación psicomotriz en días posteriores obligaron a los médicos de cuidados intensivos a aplicar sedantes por vía intramuscular.

Dimitroff recordó que Agustina Cosachov, psiquiatra del equipo médico que acompañaba al exfutbolista y una de las acusadas en el juicio, atribuía ese comportamiento a un "cuadro de abstinencia alcohólica".

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"Nos constaba que tanto la familia y los médicos hablaron de que era difícil el control del paciente en domicilio. Era difícil lograr que tomara la medicación, que respetara horarios y que no tomara cosas que no le hacían bien, como el alcohol", explicó.

También aclaró que en su rol de director del centro médico no trató ni evaluó de manera directa a Maradona, pero que se mantuvo informado durante la internación y en constante diálogo con Giannina y Jana Maradona, hijas del astro.

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Por otra parte, Dimitroff enfatizó que, tras la cirugía, su recomendación fue que el paciente transitara su recuperación en una clínica de rehabilitación privada que permitiera además abordar el cuadro psiquiátrico y de adicciones del ídolo argentino.

"El 9 de noviembre tuve una conversación (con su familia y médicos) en la que me dijeron que era imposible convencer al paciente de la internación", añadió, y expresó que fueron los familiares y el equipo médico liderado por Leopoldo Luque -principal acusado del juicio-, quienes optaron por continuar su recuperación bajo la modalidad de hospitalización domiciliaria en las afueras de Buenos Aires.

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Maradona falleció dos semanas después en aquella vivienda, víctima de un "edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca", según reveló la autopsia.

Previo al testimonio de Dimitroff, este martes también declaró Pablo Rubino, neurocirujano que intervino en la cirugía del 3 de noviembre.

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En su declaración, Rubino respaldó la decisión de Luque de llevar a cabo aquella operación a pesar del desacuerdo de otros especialistas y brindó detalles de lo que sucedió en el quirófano, donde dijo que "las indicaciones las daba el doctor Luque".

También brindó su testimonio este martes la psiquiatra Marcela Waisman, consultada en ocasiones por Cosachov y que mostró su aprobación hacia el tratamiento dispuesto por su colega para Maradona.

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Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa de salud Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. EFE