Espana agencias

Médico dice que Maradona debió ser sedado y sujetado durante su última internación

Guardar
Google icon

Buenos Aires, 26 may (EFE).- Pablo Dimitroff, exdirector médico de la Clínica Olivos, declaró este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y dijo que, durante su internado en el centro médico semanas antes de su muerte, el astro del fútbol debió ser sedado y sujetado para evitar que se quitara las vías venosas y se levantara de la cama.

"Hubo momentos de excitación que hubo que contener con sedación y sujeción", relató Dimitroff, que ejercía como director médico de la clínica cuando el exfutbolista fue intervenido allí por un hematoma subdural en la cabeza el 3 de noviembre de 2020.

PUBLICIDAD

El médico subrayó en varias oportunidades de su declaración ante el tribunal que, tras la intervención, Maradona "planteaba de todas las maneras posibles que se quería ir del sanatorio y volver a su casa", y que la resistencia y los episodios de excitación psicomotriz en días posteriores obligaron a los médicos de cuidados intensivos a aplicar sedantes por vía intramuscular.

Dimitroff recordó que Agustina Cosachov, psiquiatra del equipo médico que acompañaba al exfutbolista y una de las acusadas en el juicio, atribuía ese comportamiento a un "cuadro de abstinencia alcohólica".

PUBLICIDAD

"Nos constaba que tanto la familia y los médicos hablaron de que era difícil el control del paciente en domicilio. Era difícil lograr que tomara la medicación, que respetara horarios y que no tomara cosas que no le hacían bien, como el alcohol", explicó.

También aclaró que en su rol de director del centro médico no trató ni evaluó de manera directa a Maradona, pero que se mantuvo informado durante la internación y en constante diálogo con Giannina y Jana Maradona, hijas del astro.

Por otra parte, Dimitroff enfatizó que, tras la cirugía, su recomendación fue que el paciente transitara su recuperación en una clínica de rehabilitación privada que permitiera además abordar el cuadro psiquiátrico y de adicciones del ídolo argentino.

"El 9 de noviembre tuve una conversación (con su familia y médicos) en la que me dijeron que era imposible convencer al paciente de la internación", añadió, y expresó que fueron los familiares y el equipo médico liderado por Leopoldo Luque -principal acusado del juicio-, quienes optaron por continuar su recuperación bajo la modalidad de hospitalización domiciliaria en las afueras de Buenos Aires.

Maradona falleció dos semanas después en aquella vivienda, víctima de un "edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca", según reveló la autopsia.

Previo al testimonio de Dimitroff, este martes también declaró Pablo Rubino, neurocirujano que intervino en la cirugía del 3 de noviembre.

En su declaración, Rubino respaldó la decisión de Luque de llevar a cabo aquella operación a pesar del desacuerdo de otros especialistas y brindó detalles de lo que sucedió en el quirófano, donde dijo que "las indicaciones las daba el doctor Luque".

También brindó su testimonio este martes la psiquiatra Marcela Waisman, consultada en ocasiones por Cosachov y que mostró su aprobación hacia el tratamiento dispuesto por su colega para Maradona.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa de salud Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pleno de Rosalía, reina ausente en los III Premios de la Academia de la Música de España

Infobae

Paraguay palpita con su debut ante EE.UU. y avisa que no será un rival fácil en el Mundial

Infobae

La Academia de la Música se rinde ante Serrat: "Fantaseo con contagiar a alguien mi amor"

Infobae

Hoy será noticia. Miércoles, 27 de mayo

Infobae

García de Vitoria: "Vamos a jugar una final y el premio es más importante que una medalla"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

Bruselas convoca a diplomáticos rusos tras la amenaza de Moscú a los ciudadanos extranjeros en Ucrania: “Es una escalada inaceptable”

La UDEF descubre que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, tuvo un papel mucho más relevante del que aparentaba en la trama Plus Ultra

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

ECONOMÍA

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

DEPORTES

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas

Seguir a tu selección durante el Mundial 2026 puede costar más de 55.000 euros, según un estudio

Ilia Topuria y Ryan García se enfrentan en redes: del “te daría una lección de boxeo” al “serás otro producto de la UFC noqueado”

Alexia Putellas deja el FC Barcelona: “Ha sido una historia perfecta”