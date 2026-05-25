UGT protestará ante el Banco de España por la presión comercial a los empleados de banca

Madrid, 25 may (EFE).- La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha convocado para este martes a trabajadores del sector financiero a una concentración ante el Banco de España para denunciar la presión comercial que sufren las plantillas.

En un comunicado, el sindicato la ha achacado a las políticas de retribución variables implantadas en las entidades financieras, que dicen que incrementan los riesgos de salud para los empleados y también perjudica a la protección de la clientela.

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La movilización se va a llevar a cabo frente al Banco de España porque UGT considera que la situación transciende el ámbito laboral y entra de lleno en el terreno de la supervisión bancaria, de la que se encarga el Banco de España.

Según UGT, esta "desmedida" presión comercial por parte de los bancos puede afectar a la cultura de cumplimiento, a la protección de la clientela y a la comercialización de productos financieros.

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El sindicato ha dicho que el incremento constante de objetivos comerciales, el creciente peso de la venta de productos en el salario variable y la aplicación de mecanismos de control con carácter sancionador están creando una situación "insostenible" en la red de oficinas.

También ha recordado que ha habido movilizaciones, concentraciones y huelgas de trabajadores en distintas entidades y territorios para denunciar "una presión comercial desmedida e insostenible que afecta a la salud", al tiempo que ha defendido un cambio en los modelos de gestión comercial de los bancos. EFE

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