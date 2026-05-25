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Gobierno de Canarias entiende que Sánchez debería plantearse "dar un paso a un lado" si no tiene los apoyos necesarios

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El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha entendido que el presidente, Pedro Sánchez, debería plantearse "dar un paso a un lado" o someterse a una cuestión de confianza si no tiene los apoyos necesarios para gestionar los asuntos vitales que preocupan a los ciudadanos.

Así lo ha dicho este lunes durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser cuestionado sobre si el Ejecutivo regional confía en que el llamado 'Decreto Canarias' pueda salir finalmente adelante debido a la situación política actual a nivel estatal.

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"Confiar no sé si es la palabra pero hasta el último minuto tenemos que intentar que los asuntos de Canarias salgan y si la legislatura va a entrar en una deriva en la que el Gobierno del Estado es incapaz de hacer que los asuntos salgan, se lo tendrán que hacer mirar", apuntó.

Cabello hizo especial hincapié en que si el Ejecutivo central es "incapaz" de articular los apoyos suficientes para continuar gestionando los asuntos vitales para los ciudadanos, "Sánchez se deberá plantear dar un paso a un lado o someterse a una cuestión de confianza".

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Por su parte, insistió en que el Gobierno de Canarias va a seguir "peleando" hasta el último minuto para que los asuntos del archipiélago estén en la agenda legislativa.

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