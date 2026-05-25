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Huracán Jódar

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París, 25 may (EFE).- El debut del español Rafael Jódar en Roland Garros, su primer partido en un Grand Slam, causó sensación, porque el favorito 27 emergió como un huracán en medio del sol de justicia que caía sobre la capital francesa, para imponerse al estadounidense Aleksandar Kovacevic, 67 del mundo, por 6-1, 6-0, 6-4, en 1 hora y 34 minutos.

La promesa del tenis español, de 19 años, en torno al que se ha generado una gran expectación por sus buenos resultados en su primer año entre los mejores, no pareció sentir el nerviosismo de su debut en un grande, que tuvo lugar en una de las pistas menores del torneo.

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La última vez que un tenista debutó en Roland Garros cediendo sólo cinco juegos fue el serbio Novak Djokovic, que lo hizo en 2005 ante el estadounidense Robby Ginepri.

Nada despistó al de Leganés ante un rival que si bien no tiene sus mejores resultados sobre arcilla venía de alcanzar las semifinales de Hamburgo, donde fue derrotado por el peruano Ignacio Buse, pero que pareció más afectado por el sofocante calor.

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Eso y el juego potente y arrollador que impuso el español, 27 golpes ganadores, que empujaron al error al estadounidense, que cometió 31 no forzados.

Los dos primeros sets fueron sin historia, un solo juego concedido por Jódar, que bajó algo el pistón en la primera vez en su carrera que disputaba un tercer set tras haber ganado los dos primeros.

Pero la resistencia de Kovacevic fue de corta duración y a poco que el español volvió a pisar el acelerador, los juegos fueron cayendo de su lado.

Todo con una sorprendente serenidad, la misma que este año, pese a su juventud, le llevó a inaugurar su palmarés en Marrakesh, alcanzar la semifinal de Barcelona, los cuartos de Madrid, donde perdió ante el invencible italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, y Roma, donde vendió cara su piel frente al italiano Luciano Darderi.

En su segunda participación en un Grand Slam, tras haber alcanzado la segunda ronda en Australia, donde ingresó en el cuadro final a través de la fase previa, Jódar se medirá por un puesto en el tercer turno frente al australiano James Duckworth, 82 del mundo, que avanzó este domingo tras la retirada del canadiense Gabriel Diallo, víctima de un golpe de calor.

En ausencia de Carlos Alcaraz, ganador de las dos últimas ediciones y número 2 del mundo, lesionado en una muñeca, y con un Alejandro Davidovich irregular -aunque superó en cinco sets la primera ronda- Jódar emerge como una gran baza española.

Aunque por el momento el torneo no parece apostar mucho por él, lo que le relegó a una pista secundaria en la primera jornada de programa completo que se vive en esta edición.

Sus opciones de llegar lejos se acrecientan porque el rival más duro que aparecía en su camino, el estadounidense Taylor Fritz, favorito número 7, con quien se cruzaría en tercera ronda, cayó a las primeras de cambio derrotado por su compatriota Nishesh Basavareddy, 148 del ránking, invitado por los organizadores, que nunca antes había ganado un duelo en un Grand Slam. EFE

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