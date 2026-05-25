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'Dinamita Montilla' niega haber matado a un joven en 2022 y cree que hay "un montaje" contra él

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José J., conocido como 'Dinamita Montilla' que cumplió condena por cuatro crímenes ocurridos a finales de los 80, ha negado haber matado a un joven en los Montes de Málaga en 2022 y ha dicho que su imputación puede deberse a "un montaje" por ser "crítico en redes sociales contra la justicia, la monaquía, la religión y la política". "Ese es el único delito que cometí", ha apostillado.

"Desde que salí en libertad no he cometido ningún delito", ha dicho en su declaración ante el jurado popular que lo juzga desde este lunes por asesinato y robo, por los que la Fiscalía pide 26 años de prisión; aunque también esté investigado por la muerte de la joven sevillana Ester Estepa, desaparecida en agosto de 2023 y cuyo cuerpo fue hallado en Gandía (Valencia).

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El acusado ha declarado que conoce todos los senderos de la provincia, pero "nunca" ha estado en esa zona de Los Montes donde el 29 de agosto de 2022 ocurrió el crimen de David que había ido a coger algarrobas. Así, ha dicho que no entiende que se le haya relacionado con un ADN encontrado en la cremallera de la mochila de la víctima tras una investigación novedosa por parte de la Policía Nacional.

"Si yo no he estado en ese lugar, es imposible que haya alguien que me pueda reconocer o que haya mi ADN", ha asegurado 'Dinamita Montilla', quien ha considerado que "el que la Policía haga un informe no significa que sea correcto, porque todo el mundo sabe que hay personas corruptas".

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"Creo que alguien intenta hacerme daño trayendo al presente el pasado", ha manifestado el procesado, quien ha lamentado la muerte del joven, ha dado sus condolencias a la familia pero ha incidido en que no tiene "absolutamente nada que ver", preguntándose "quién ha puesto esa supuesta prueba" para "imputar a una persona que no ha estado en ese lugar".

Por eso ha asegurado que piensa que "ha habido una manipulación genética o un error en el laboratorio o algo" y ha señalado que no ha tenido armas "desde los años 80", cuando fue condenado por esos cuatro asesinatos por los que ya cumplió condena y por los que obtuvo la libertad definitiva el 13 de diciembre de 2013.

Respecto a la investigación por la muerte de desaparición de Ester Estepa, ha señalado que la Policía le preguntó por ella, de la que se separó en Gandía. Luego se enteró de que habían encontrado su cuerpo estando ya en prisión por el crimen del joven malagueño. "Qué tiene que ver ese tema con lo que estamos juzgando aquí", ha preguntado.

El juicio con jurado por el caso de David continúa durante toda la semana. Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el procesado llegó a la parcela de la familia de la víctima con una escopeta y entabló una breve conversación con el joven, quien después se fue a la zona donde estaban las algarrobas.

Una vez allí, presuntamente, "se vio sorprendido por la presencia" del acusado que "lo había seguido". Supuestamente "con la finalidad de obtener una ganancia ilícita" y tras asegurarse de la "situación de soledad y desamparo" del joven, dice esta acusación, el procesado presuntamente "de forma inesperada y sin posibilidad alguna de defensa le disparó con la escopeta".

Este caso sería el quinto crimen que se le achaca. 'Dinamita Montilla' fue condenado a más de 120 años de cárcel por cuatro homicidios ocurridos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987. Fue puesto en libertad definitiva en diciembre de 2013, tras determinarse como tiempo máximo de cumplimiento de la pena --por acumulación-- la de 30 años.

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