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El rey, protagonista inesperado del video con la lista de convocados para el Mundial

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Madrid, 25 may (EFE).- El rey Felipe VI ha sido protagonista inesperado del vídeo con el que se ha anunciado este lunes la lista de 26 jugadores convocados por el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, para el próximo Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y cuyos nombres han sido desvelados por ciudadanos anónimos.

"Cuando juega la selección jugamos todos", ha asegurado el rey, que ha destacado que el equipo nacional no sólo pertenece a los que están en el campo sino también "a quienes madrugan cuando no ha salido el sol, a quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros, a quienes recorren cada rincón del país, a quienes salen a la mar cuando todo aún está en silencio, a quienes sueñan mirando al cielo…”.

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“También pertenece", ha añadido, "a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, pero siguen aquí en cada recuerdo, en cada gol, porque hay algo que no se ve, pero se siente: un país unido, empujando en la misma dirección, un latido que no se detiene, una voz que nunca se apaga, porque cuando juega nuestra selección jugamos todos”.

La Federación Española (RFEF) ha indicado que con su participación en el video, Felipe VI, que habitualmente acude a los partidos del equipo nacional tanto clasificatorios como de los grandes torneos como Mundiales o Eurocopas, ha mostrado de nuevo su apoyo al fútbol español.

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Luis de la Fuente ha elegido una relación de jugadores en el que ha mantenido la base prevista, liderada por Lamine Yamal, y ha incluido diez novedades respecto a la Eurocopa 2024, entre ellas Joan García, Marc Pubill, Eric García, Pablo Páez ‘Gavi’, Víctor Muñoz o Borja Iglesias.

España intentará conseguir en este Mundial la segunda estrella mundialista y acude esta vez como una de las favoritas. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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