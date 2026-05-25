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Roland Garros, en alerta por el calor

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París, 25 may (EFE).- París está en alerta amarilla por unas temperaturas 13 grados más elevadas que las habituales en esta época del año y el torneo de tenis de Roland Garros ha puesto en marcha este lunes un dispositivo especial para medir si el calor supera el rango permitido por el índice WBGT para los cuadros individuales femeninos y masculinos.

"Las mediciones de la temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés) se monitorean continuamente a lo largo del día, comenzando 30 minutos antes del inicio de los partidos o a discreción del juez árbitro del torneo", señalaron a EFE fuentes de la Federación Francesa de Tenis (FFT), entidad encargada de organizar el prestigioso torneo que acoge a miles de personas diariamente.

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Con 34 grados previstos como máxima durante la tarde, tenistas y espectadores, sobre todo los de las pistas más pequeñas que carecen de techado, están en la primera línea del calor.

Prueba de ello es que este domingo -antes de que se activase la alerta nacional por altas temperaturas- el jugador canadiense Gabriel Diallo, 49º del mundo, justificó su retirada en primera ronda ante el australiano James Duckworth por un golpe de calor.

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La FFT recordó que el índice WBGT en el que se basa tiene en cuenta la temperatura, la humedad, la radiación solar y el viento, entre otros factores, lo que no coincide con "la temperatura de los teléfonos móviles".

Tanto para el cuadro femenino como para el masculino, se permitirá un descanso de 10 minutos si cualquiera de los jugadores o jugadoras lo solicita cuando el WBGT alcance los 30,1 grados Celsius o más, ya sea antes del comienzo del partido o durante un encuentro en juego.

En el caso de las mujeres, este descanso sería entre el segundo y el tercer set y en el de los hombres entre el tercero y el cuarto.

La suspensión de los partidos sucederían en caso de que el WBGT alcance los 32,2 grados Celsius, lo que equivaldría a 37,7 grados Celsius de la temperatura ambiente.

"El Juez Árbitro del Torneo tomará la decisión final con respecto a cualquier disputa o duda de interpretación que surja in situ en relación con la Política de Condiciones Climáticas Extremas", aclaró la FFT.

Esta oleada de calor -cerca de un mes antes del inicio oficial del verano- se debe, según Météo France, al aire cálido procedente del norte de África que se ve atrapado sobre el país por un anticiclón en el norte.

La previsión de Météo France establece que las máximas serán "muy elevadas para la temporada", al menos hasta el martes, y advirtió de que la ola de calor se extiende hacia el norte del país, con termómetros por encima de los 30 grados. EFE

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EFE

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