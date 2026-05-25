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González cree que a Europa le costará 10 años hacerse cargo de su seguridad y defensa

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València, 25 may (EFE).- El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado que Europa intenta recomponerse y hacerse cargo de su seguridad y defensa, un camino que le llevará ocho o diez años si supera cuestiones como que todos los países europeos quieran tener campeones nacionales, pues incluso el más potente, Alemania, es insuficiente frente a Estados Unidos o China.

En un diálogo abierto a los medios en València con el director y secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Diego Lorente, con presencia de su presidente, Vicente Boluda, y del empresario Juan Roig, González ha asegurado que España es el país que más ha incrementado su gasto en defensa en los últimos cuatro años y se ha preguntado de qué partida sale ese aumento.

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Europa, ha dicho, tiene que construir una industria de defensa europea "si queremos significar algo", y este continente está intentando enfrentar una crisis seria, de fenómenos peculiares.

Entre las cuestiones que se han abordado durante ese diálogo, el expresidente ha lamentado que el hecho de no presentar presupuestos por parte del Gobierno central debería tener consecuencias, porque "no se cumple la Constitución".

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Se ha mostrado favorable a mantener la energía nuclear en España, de la que no podemos prescindir, ha manifestado, para asegurar que no cerraría ninguna central a la que se pudiera prolongar su vida útil.

Ha reconocido que España está avanzando en materia energética y evolucionando en las renovables, y respecto a la nuclear, ha defendido que podría haber minicentrales que complementen a las grandes plantas para evitar apagones como el ocurrido en abril de 2025.

Preguntado por la opinión que algunos trasladan sobre los empresarios, ha dicho que esas opiniones están "en la imbecilidad" y ha señalado que él llegó al Gobierno pensando que iba a crear un millón de puestos de trabajo hasta que comprendió que el empleo lo crean los empleadores.

Respecto a la regularización de inmigrantes, ha opinado que los servicios que se han desarrollado en España están dimensionados para 40 millones de habitantes y hay que invertir en infraestructuras, por ejemplo sanitarias, para atender el incremento de la población que se va a producir.

En el plano internacional, sobra la guerra en el Golfo ha indicado que es un conflicto horrible en el que "el rabo mueve al perro", identificando a Netanyahu como el rabo y a Trump como el perro, y ha apuntado que el poder en Irán está en manos de la Guardia revolucionaria, con "una población aplastada".

El presidente de AVE, Vicente Boluda, ha agradecido la predisposición de González a compartir sus opiniones con los socios de la entidad, que agrupa a 200 empresarios líderes de la Comunitat Valenciana. EFE

(Foto)

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EFE

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