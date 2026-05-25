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Canarias regalará al papa un mantel de altar y un alba hecho por las artesanas de Ingenio

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Las Palmas De Gran Canaria, 25 may (EFE).- El Gobierno de Canarias obsequiará al papa con un mantel de altar y un alba con el sello de los Calados de Ingenio, de Gran Canaria, confeccionados por la asociación que reúne estas artesanas que, por iniciativa propia, le regalarán una estola personalizada con la inscripción 'SS Papa' y 'León XIV'.

La Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio ha entregado este lunes al presidente canario, Fernando Clavijo, las piezas encargadas por Presidencia del Gobierno con motivo de su visita a las islas, los próximos 11 y 12 de junio.

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Según ha informado Presidencia del Gobierno en un comunicado, el regalo institucional está compuesto por un mantel de altar y un alba elaborados con el sello de los Calados de Ingenio, así como la estola personalizada, donada por la propia asociación.

El mantel de altar mide 3,25 metros de largo por 2,45 metros de ancho y ha sido confeccionado en tela blanca de hilo de alta calidad y trabajado con distintos tipos de calado tradicional.

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En él predominan los calados conocidos como "de las tres hebras", flores, caracol y caracol zurcido de pico, una técnica de enorme complejidad que hunde sus raíces en casi 200 años de historia.

El mantel incorpora una pintadera circular y otra triangular, realizadas con calados denominados tachón y zurcido.

A él se suma un alba destinada al uso del papa, para la que se han empleado los calados conocidos como aironado y puerta iglesia.

La estola, donada por ACVI, completa el conjunto con una inscripción personalizada y varios tipos de calado, entre ellos rehilo, estrellita y zurcido.

La elaboración de las tres piezas ha supuesto alrededor de 1.400 horas de trabajo, desarrolladas en tiempo récord desde el pasado mes de marzo por ocho artesanas caladoras.

El proceso ha incluido la preparación de la tela, el sacado de hebras, el marcado, la colocación en el telar de madera y la ejecución minuciosa del calado, un trabajo de precisión que exige conocimiento, destreza y una profunda vinculación con la tradición. EFE

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EFE

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