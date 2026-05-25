Espana agencias

Andy Kohlberg, máximo accionista del Mallorca, promete seguir invirtiendo en el club

Guardar
Google icon

Palma, 25 may (EFE).- El máximo accionista del Mallorca, Andy Kohlberg, lanzó un mensaje de unión a los aficionados a través de las redes sociales y aseguró que su compromiso de "seguir trabajando e invirtiendo en el club de cara al futuro es tan firme como siempre".

"Sabemos que es un momento que duele mucho, tanto a nosotros como club como a vosotros como aficionados. Afrontamos este momento con humildad y responsabilidad, pero quiero dejar claro que la convicción de seguir trabajando con profesionalidad y continuar invirtiendo en el club de cara al futuro sigue siendo tan firme como siempre", indicó.

PUBLICIDAD

"Seguimos siendo un club muy ambicioso, queremos volver a Primera lo antes posible, y queremos continuar con la profesionalidad que hemos demostrado durante los últimos cinco años en LaLiga", señaló.

El máximo responsable del club también pidió disculpas a los aficionados: "No hemos logrado nuestro objetivo y debemos asumir nuestra responsabilidad. Pido disculpas sinceramente a todos los que nos habéis apoyado durante tantos años".

PUBLICIDAD

"También me gustaría agradecer a todos los aficionados el apoyo durante estos últimos 10 años y durante esta pasada temporada, el apoyo y la conexión que tenéis con los jugadores es importante para nosotros y para ellos, y creemos, con mucha esperanza, que eso continuará", añadió.

Kohlberg remarcó que han construido "una base y una estructura muy sólidas durante los últimos 10 años tanto en el área deportiva como en el área de negocio".

La intención del accionista estadounidense es regresar "lo antes posible" a LaLiga EA Sports.

"Sabemos que volver a Primera es un objetivo exigente, pero ya lo hemos conseguido antes y colectivamente, si permanecemos unidos como equipo, como isla y con todos los aficionados detrás, apoyando a los jugadores durante los partidos, durante la semana, estamos muy seguros de que volveremos pronto a LaLiga", aseguró. EFE

dcj/tar/ism

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salvador Illa publica en sus redes sociales un selfi con Bad Bunny en la Sagrada Familia

Infobae

El martes continuará el tiempo estable, con sol y temperaturas altas para la época del año

Infobae

El Supremo deja en manos de la Audiencia de Barcelona la amnistía a Marta Rovira (ERC)

Infobae

Roland Garros, en alerta por el calor

Infobae

Se entrega en Madrid el autor de un atropello mortal con fuga en Sagunto (Valencia)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid cerrará 15 estaciones de Metro por la visita del papa León XIV: así afectará la llegada del pontífice a la movilidad en la capital

Madrid cerrará 15 estaciones de Metro por la visita del papa León XIV: así afectará la llegada del pontífice a la movilidad en la capital

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | Zapatero niega “tajantemente” haber favorecido el rescate de la aerolínea y atribuye la causa al “contexto político”

Felipe González pide elecciones en 2026 y defiende la inocencia de Zapatero porque no le ve “capaz de montar esa ingeniería financiera”

La AP-9, a un paso de ser transferida a Galicia: PSOE, BNG y Sumar ultiman el acuerdo

Qué dicen los estatutos del PSOE sobre la expulsión de Zapatero: Ábalos y Cerdán ya tenían expediente cuando fue imputado

ECONOMÍA

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

Sánchez anuncia un plan de 9.099 millones para rehabilitar viviendas, crear alquiler asequible y reforzar el transporte público

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales

La lista de la Selección española para el Mundial 2026: estos son los 26 convocados por Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente