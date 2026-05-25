Andy Kohlberg, máximo accionista del Mallorca, promete seguir invirtiendo en el club

Palma, 25 may (EFE).- El máximo accionista del Mallorca, Andy Kohlberg, lanzó un mensaje de unión a los aficionados a través de las redes sociales y aseguró que su compromiso de "seguir trabajando e invirtiendo en el club de cara al futuro es tan firme como siempre".

"Sabemos que es un momento que duele mucho, tanto a nosotros como club como a vosotros como aficionados. Afrontamos este momento con humildad y responsabilidad, pero quiero dejar claro que la convicción de seguir trabajando con profesionalidad y continuar invirtiendo en el club de cara al futuro sigue siendo tan firme como siempre", indicó.

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"Seguimos siendo un club muy ambicioso, queremos volver a Primera lo antes posible, y queremos continuar con la profesionalidad que hemos demostrado durante los últimos cinco años en LaLiga", señaló.

El máximo responsable del club también pidió disculpas a los aficionados: "No hemos logrado nuestro objetivo y debemos asumir nuestra responsabilidad. Pido disculpas sinceramente a todos los que nos habéis apoyado durante tantos años".

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"También me gustaría agradecer a todos los aficionados el apoyo durante estos últimos 10 años y durante esta pasada temporada, el apoyo y la conexión que tenéis con los jugadores es importante para nosotros y para ellos, y creemos, con mucha esperanza, que eso continuará", añadió.

Kohlberg remarcó que han construido "una base y una estructura muy sólidas durante los últimos 10 años tanto en el área deportiva como en el área de negocio".

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La intención del accionista estadounidense es regresar "lo antes posible" a LaLiga EA Sports.

"Sabemos que volver a Primera es un objetivo exigente, pero ya lo hemos conseguido antes y colectivamente, si permanecemos unidos como equipo, como isla y con todos los aficionados detrás, apoyando a los jugadores durante los partidos, durante la semana, estamos muy seguros de que volveremos pronto a LaLiga", aseguró. EFE

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