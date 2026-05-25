El Lanús, sin chances en la Libertadores, busca ante el Mirassol su plaza en Sudamericana

Buenos Aires, 25 may (EFE).- El Lanús argentino, sin chances de clasificarse para la siguiente fase de la Copa Libertadores, recibirá este martes al Mirassol brasileño en busca de consolidarse en el tercer puesto del grupo G y asegurar su plaza en la Copa Sudamericana.

El partido tendrá como escenario el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, comenzará a las 19.00 hora local (22.00 GMT) y será arbitrado por el paraguayo Carlos Benítez.

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El grupo G tiene al Mirassol como único líder y ya clasificado, con doce unidades. Le sigue Liga de Quito con nueve puntos y el conjunto argentino marcha tercero con seis.

El 'Granate' cayó el pasado miércoles por 2-0 en Ecuador y, tras haberse impuesto por 1-0 en el duelo en Buenos Aires, ya no cuenta con posibilidades de superar a la Liga y quedarse con el segundo lugar.

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El Always Ready boliviano es último con tres puntos y todavía puede aspirar a la tercera ubicación. Para conseguirla debería triunfar como visitante en Quito y esperar que el Lanús pierda ante el Mirassol, lo que los dejaría igualados a seis puntos con una diferencia de goles favorable tras imponerse 4-0 en La Paz y caer 1-0 en Lanús.

Ante este escenario, a los dirigidos por Mauricio Pellegrino les alcanza con un empate para asegurar la plaza en la Sudamericana que obtienen los equipos que sean terceros en sus respectivos grupos en la Libertadores.

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El 'Granate', vigente campeón de la Sudamericana, buscará además revertir la racha negativa del último mes, en el que ganó solo uno de los últimos siete partidos y acumula tres derrotas consecutivas.

En el torneo local, fue eliminado el pasado 9 de mayo por el Argentinos Juniors en los octavos de final del Torneo Apertura y ya no tiene compromisos hasta después del Mundial 2026.

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Para el duelo de este martes, el Lanús intentará recuperar la solidez defensiva que lo llevó a consagrarse en la Sudamericana y necesitará mejorar en el plano ofensivo, que desde la venta de Rodrigo Castillo al Fluminense ha sido su gran punto débil, pese a contar con jugadores como Eduardo Salvio y Marcelino Moreno.

Del otro lado, el Mirassol buscará sumar al menos un punto para asegurarse el primer lugar, dado que un triunfo abultado de la Liga de Quito ante el Always Ready este martes en Ecuador podría poner en peligro su liderazgo del grupo.

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Los dirigidos por Rafael Guanaes vienen de vencer por 1-2 al conjunto boliviano en un disputado partido que tuvo como gran figura al atacante brasileño Alesson Batista.

El presente del Mirassol en la Libertadores contrasta profundamente con su situación en la competición local. Pese al gran triunfo conseguido el pasado sábado por 1-0 ante el Fluminense, se mantiene en zona de descenso tras haber cosechado 16 puntos en igual cantidad de encuentros. EFE

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