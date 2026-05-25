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Defensa y Seguridad Social abordarán reconocer a los militares como profesión de riesgo

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Madrid, 25 may (EFE).- Representantes de los ministerios de Defensa y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunirán el próximo 2 junio para abordar la propuesta del Departamento que dirige Margarita Robles de reconocer a los militares como profesión de riesgo.

Defensa ha informado de dicha reunión en un escrito fechado este lunes, según ha adelantado la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

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En dicho documento, el Ministerio afirma que en su propuesta se han tomado en consideración las distintas aportaciones de las asociaciones profesionales.

ATME recuerda que ya remitió sus propuestas por escrito pero lamenta que el ministerio no haya aclarado si han sido incorporadas o no al proyecto que, según anunció públicamente la ministra de Defensa el pasado 14 de mayo, ya estaba redactado.

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A día de hoy, ese proyecto no ha sido remitido a las asociaciones profesionales, pese a que ATME lo ha solicitado.

La asociación insiste en que el reconocimiento debe realizarse con garantías, incorporando las aportaciones de quienes conocen de primera mano las condiciones de servicio y evitando que el proceso se lleve a cabo sin diálogo, sin información previa y, mucho menos, dejando fuera a los militares adscritos a Clases Pasivas o a los militares temporales que han debido abandonar las Fuerzas Armadas.

En la última reunión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), órgano que preside la ministra, Defensa informó a las asociaciones que había iniciado los trámites en la Seguridad Social para la declaración de la carrera militar como profesión de riesgo, una reivindicación histórica de los militares.

Tras esa reunión, las asociaciones criticaron que la propuesta de Defensa solo incluía a los militares integrados en el régimen general de la Seguridad Social (los ingresados a partir del 1 de enero de 2011), con lo que "miles de efectivos" acogidos al Régimen de Clases Pasivas "se quedarían fuera" de ese reconocimiento.

En un encuentro posterior, la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, comunicó a las asociaciones su intención de que el reconocimiento de los militares como profesión de riesgo incluyera a todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

Además, ya anunció que iba a trasladar su propuesta al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que tiene que ser el que determine su viabilidad y articule los mecanismos para ello. EFE

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