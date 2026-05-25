Llorca exige a Sánchez un adelanto electoral: "Ya no se puede soportar más la corrupción del PSOE"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha abogado este lunes por que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convoque ya elecciones generales, porque, según el jefe del Consell, el país está viviendo "una situación muy fea, muy triste", y ha indicado que "más del 70 por ciento de los españoles" cree que "ya no se puede soportar más el tema de la corrupción del PSOE", una postura a la que se ha sumado.

En estos términos se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en Busot (Alicante), donde ha abundado en que "si quieren hablar de moralidad los socialistas, lo que tienen que hacer es convocar las elecciones en España", ha recalcado Pérez Llorca, en alusión a la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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"Hemos visto una evolución, ¿no? El primer día, todo el mundo hablaba de 'lawfare' con el señor Rodríguez Zapatero. El segundo día, decían, bueno, el auto es muy contundente, el señor Zapatero va a dar las explicaciones oportunas. Ahora, ya empiezan todos a dudar un poco de la situación, en la medida que se van conociendo noticias", ha aseverado.

Posteriormente, ha abundado en que ha "leído" en "medios de comunicación esta semana" que "más del 70 por ciento de los españoles" considera que "ya no se puede soportar más el tema de la corrupción del PSOE y que lo que tendría que hacer Pedro Sánchez es convocar elecciones", tras lo que ha sentenciado: "Yo estoy en ese 76% de la población".

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