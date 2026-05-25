La SD Huesca reconoce que ha fallado y pide perdón a la afición por el descenso

Huesca, 25 may (EFE).- La SD Huesca pidió perdón este lunes a su afición tras consumarse el descenso a Primera RFEF y, en un comunicado, reconoció que el club ha “fallado” y no ha estado “a la altura” de lo que representa la entidad altoaragonesa.

El club azulgrana señaló que este domingo, cuando perdió ante el Castellón en casa y certificó así el descenso, vivió “uno de los días más duros de los últimos años” y afirmó que entiende “el dolor, la frustración y el enfado” de sus seguidores.

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“Lo primero que queremos decir es perdón. Hemos fallado. No hemos estado a la altura de lo que representa el Huesca. Y lo asumimos sin excusas”, indicó la entidad.

La SD Huesca admitió que “nada” de lo que diga ahora “va a aliviar este golpe”, pero subrayó que debe “dar la cara” y actuar “con el máximo respeto” hacia una afición que, destacó, ha sostenido al club “cada día”.

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En el escrito, el club recuerda que en los últimos años ha alcanzado metas que “hace un tiempo parecían imposibles”, con once temporadas consecutivas en el fútbol profesional y dos participaciones en Primera División.

La entidad también señaló que ha competido desde “una realidad exigente”, frente a clubes de ciudades más grandes y con estructuras de mayor dimensión, aunque reconoció que actualmente no está “donde quiere estar”.

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“Hemos fallado en el área deportiva y eso nos duele a todos”, afirmó el club, que destacó que su base social es ahora “más fuerte” y “más comprometida”. EFE

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