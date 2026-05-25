La oposición enmienda en Les Corts Valencianes el dictamen de la dana por "ilegal y falso"

València, 25 may (EFE).- Los dos grupos de la oposición en Les Corts Valencianes han presentado sendas enmiendas de totalidad al dictamen de la comisión de investigación sobre la dana de 2024 pactado por el PP y Vox al considerarlo "ilegal e inmoral" en el caso del PSPV-PSOE y "un relato falso" en el de Compromís.

El síndic socialista, José Muñoz, ha indicado que ese dictamen de conclusiones "es ilegal porque supera las competencias de la comisión de investigación, e inmoral porque no reconoce la responsabilidad" de Carlos Mazón como president de la Generalitat, ni de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, ni del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

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"Es un ataque indiscriminado contra las víctimas de la dana, que lo que quieren es saber la verdad, una verdad que el PP intenta ocultar con un relato falaz de los hechos, encubriendo una vez más a Mazón", ha criticado el responsable socialista sobre el documento que la comisión votará este miércoles por la tarde.

A juicio de Muñoz, el Partido Popular "vuelve a cometer los mismo errores y la misma indignidad que en el dictamen de la comisión del accidente de metro" de 2006, por lo que en la enmienda de totalidad afirman que los valencianos no merecían "sufrir de nuevo una deshonra" similar, en la que se ha "priorizado la mentira".

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Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha acusado al PP y Vox de elaborar un dictamen que "intenta tapar todas las vergüenzas" de la gestión de la dana, por lo que piden su devolución, y ha avisado de que no aceptarán "un relato falso que pretende blanquear la negligencia en la gestión de esa catástrofe".

El dictamen "es absolutamente insostenible, no se ajusta a la realidad vivida por el pueblo valenciano el 29 de octubre de 2024 y constituye un intento descarado de ocultar las responsabilidades de la Generalitat", ha lamentado Navarro, para quien se "oculta deliberadamente las responsabilidades autonómicas en la gestión de la emergencia".

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La diputada ha criticado asimismo en un comunicado que el dictamen "no hace ninguna autocrítica sobre los errores" en la cadena de mando y en la comunicación de alertas a la población, y ha opinado que "es infame, es absolutamente insostenible y no tiene nada a ver con la realidad". EFE