Espana agencias

La hoja de ruta de España hasta el Mundial

Guardar
Google icon

Madrid, 25 may (EFE).- La selección española iniciará su concentración para el Mundial 2026 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el 30 de mayo, con la ausencia de los jugadores que disputarán las finales de la Liga de Campeones y Liga Conferencia, y, tras el amistoso del día 4 de junio ante Irak en La Coruña, viajarán a Chattanooga (Estados Unidos).

Una concentración para la que Luis de la Fuente cubre los ausentes por la final de la Liga Conferencia -Yeremy Pino- y de la Liga de Campeones -David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Fabián Ruiz- con nueve jugadores de apoyo.

PUBLICIDAD

Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra fueron llamados por el seleccionador español para apoyar la preparación, por lo que permanecerán en la concentración del sábado 30 de mayo al jueves 4 de junio, cuando España dispute el primer amistoso de preparación frente a Irak.

Tras esto, pondrán rumbo a Chattanooga; en esa ciudad del estado de Tennessee establecerá España su campo base para la primera fase.

PUBLICIDAD

Los integrantes de la delegación española llegarán el 5 de junio y, dos días después, pondrán rumbo a Puebla (México) para disputar un amistoso frente a Perú, el día 8 de junio, local, y el 9 en España.

Tras el partido, la expedición volverá a Chattanooga para preparar el partido de debut en el Mundial.

España, encuadrada en el Grupo H, iniciará su camino hacia su objetivo de conseguir su segunda estrella de campeona del mundo el día 15 ante Cabo Verde, el 21 contra Arabia Saudí, ambos en Atlanta, y completará la fase de grupos el 27 frente a Uruguay, que se disputará en Guadalajara (México). EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Canarias entiende que Sánchez debería plantearse "dar un paso a un lado" si no tiene los apoyos necesarios

Gobierno de Canarias entiende que Sánchez debería plantearse "dar un paso a un lado" si no tiene los apoyos necesarios

Llorca exige a Sánchez un adelanto electoral: "Ya no se puede soportar más la corrupción del PSOE"

Llorca exige a Sánchez un adelanto electoral: "Ya no se puede soportar más la corrupción del PSOE"

Condenado a tres años de prisión por agredir sexualmente a una menor de 13 años en una playa de Huelva

Condenado a tres años de prisión por agredir sexualmente a una menor de 13 años en una playa de Huelva

La UCO constata que Begoña Gómez pagó el registro del 'software' de la UCM desde una cuenta compartida con Sánchez

La UCO constata que Begoña Gómez pagó el registro del 'software' de la UCM desde una cuenta compartida con Sánchez

Un perro robot o un frigorífico sensible a las emociones: tecnología para la vejez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | Zapatero niega “tajantemente” haber favorecido el rescate de la aerolínea y atribuye la causa al “contexto político”

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | Zapatero niega “tajantemente” haber favorecido el rescate de la aerolínea y atribuye la causa al “contexto político”

Felipe González defiende la inocencia de Zapatero porque no le ve “capaz de montar esa ingeniería financiera” que describe la UDEF

La AP-9, a un paso de ser transferida a Galicia: PSOE, BNG y Sumar ultiman el acuerdo

Qué dicen los estatutos del PSOE sobre la expulsión de Zapatero: Ábalos y Cerdán ya tenían expediente cuando fue imputado

Los hermanos Amaro Chacón y Francisco Flores: quiénes son los empresarios venezolanos vinculados al entorno de Zapatero en el caso Plus Ultra

ECONOMÍA

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

Sánchez anuncia un plan de 9.099 millones para rehabilitar viviendas, crear alquiler asequible y reforzar el transporte público

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales

La lista de la Selección española para el Mundial 2026: estos son los 26 convocados por Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente