La hoja de ruta de España hasta el Mundial

Madrid, 25 may (EFE).- La selección española iniciará su concentración para el Mundial 2026 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el 30 de mayo, con la ausencia de los jugadores que disputarán las finales de la Liga de Campeones y Liga Conferencia, y, tras el amistoso del día 4 de junio ante Irak en La Coruña, viajarán a Chattanooga (Estados Unidos).

Una concentración para la que Luis de la Fuente cubre los ausentes por la final de la Liga Conferencia -Yeremy Pino- y de la Liga de Campeones -David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Fabián Ruiz- con nueve jugadores de apoyo.

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Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra fueron llamados por el seleccionador español para apoyar la preparación, por lo que permanecerán en la concentración del sábado 30 de mayo al jueves 4 de junio, cuando España dispute el primer amistoso de preparación frente a Irak.

Tras esto, pondrán rumbo a Chattanooga; en esa ciudad del estado de Tennessee establecerá España su campo base para la primera fase.

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Los integrantes de la delegación española llegarán el 5 de junio y, dos días después, pondrán rumbo a Puebla (México) para disputar un amistoso frente a Perú, el día 8 de junio, local, y el 9 en España.

Tras el partido, la expedición volverá a Chattanooga para preparar el partido de debut en el Mundial.

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España, encuadrada en el Grupo H, iniciará su camino hacia su objetivo de conseguir su segunda estrella de campeona del mundo el día 15 ante Cabo Verde, el 21 contra Arabia Saudí, ambos en Atlanta, y completará la fase de grupos el 27 frente a Uruguay, que se disputará en Guadalajara (México). EFE