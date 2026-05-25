Griezmann, el ‘7’ en 7 goles con el Atlético

Iñaki Dufour

Madrid, 25 may (EFE).- Del gol al Bayern Múnich en el Allianz Arena en 2016 que llevó al Atlético de Madrid a la final de la Liga de Campeones, el primer gol del Metropolitano o la chilena ante el Roma a la final de Lyon, al tanto con el que superó a Luis Aragonés como el mejor goleador de la historia del club o la obra arte de Valladolid, Antoine Griezmann en siete goles en su recorrido con el conjunto rojiblanco, en el que ha anotado 212 tantos.

PUBLICIDAD

3 de mayo de 2016. Bayern Múnich 2 – Atlético de Madrid 1.

Es otro gol para la historia no sólo de Griezmann, sino del Atlético. En un ejercicio de pura resistencia en el Allianz Arena de Múnich, con el 1-0 a favor del encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones y con el 1-0 en contra en la vuelta de Xabi Alonso, entre innumerables ocasiones y paradas de Oblak, surgió la carrera definitiva del atacante francés en el minuto 54, rumbo a la final. “Yo sabía que tenía que irme al espacio y hago una pared con Fernando Torres. Se me hizo un poco largo el camino hasta Neuer. Sale y ya vas pensando si la pico, si le regateo, porque era enorme, y al final la puse y entró”, contó.

PUBLICIDAD

16 de septiembre de 2017. Atlético de Madrid 1 – Málaga 0.

La historia del Metropolitano empezó en Griezmann, el primer goleador del flamante nuevo estadio del Atlético de Madrid el 16 de septiembre de 2017. En un partido gris, cerrado, incierto, la aparición del atacante francés dentro del área marcó la única diferencia (1-0) a pase de Ángel Correa desde la derecha. Era el minuto 60. “Era una oportunidad gigante para mí, para entrar en la historia del club. Ser el primer goleador era una cosa que tenía muchísimas ganas y salió todo bien”.

PUBLICIDAD

22 de noviembre de 2017. Atlético de Madrid 2 – Roma 0.

Es uno de los goles de más bella factura de Griezmann entre sus 212 tantos en el conjunto rojiblanco. En la Liga de Campeones, dentro de la fase de grupos, entre las dudas que despertaba el equipo y él en ese instante, su acrobacia para rematar de chilena un centro de Ángel Correa fue una liberación. Él lo destaca entre los más importantes, “porque llevaba mucho tiempo sin hacer gol”, le “estaba costando mucho y ha sido un gesto sin pensarlo”. “Era un momento muy complicado para mí”, rememoró.

PUBLICIDAD

16 de mayo de 2018. Atlético de Madrid 3 – Olympique Marsella 0.

La final de la Liga Europa 2017-18 llevó a Griezmann hasta Lyon, al lado de su casa, contra el Marsella, entre los insistentes rumores sobre su futuro. Había ganado ya la Supercopa de España en 2014, pero necesitaba más, a las puertas además del Mundial. En el minuto 21 abrió el camino hacia la copa, en un balón recuperado por Gabi Fernández y anotado por él con la izquierda. Después, añadió el 2-0. Fue el mejor futbolista de la final, al lado de su Macon natal, convertido ya en una figura incontestable del Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

10 de enero de 2024. Real Madrid 5 – Atlético de Madrid 3.

En el minuto 37, en la Supercopa de España en Riad, Griezmann alcanzó el hito más grande de su historia con el Atlético de Madrid: su gol 174, que lo transformó en el máximo goleador de todos los tiempos del club rojiblanco, para superar los 173 del mítico Luis Aragonés. Su acción individual, su derechazo, su gol forman parte para siempre de la memoria colectiva del aficionado, como también él. “Tenía ganas de llorar” en el descanso cuando entendió todo lo que había logrado, cuando volvió a pensar “cómo” les “costó” a él y a su familia “ser un jugador importante". Y fue mucho más allá. Es leyenda.

PUBLICIDAD

18 de enero de 2024. Atlético de Madrid 4 – Real Madrid 2.

En el minuto 100 de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, a partido único en el Metropolitano, Griezmann controló el balón en tres cuartos de campo, midió los tiempos ante Vinicius, al que toque a toque (ocho en total, incluido el disparo) desde la banda derecha hasta la línea de fondo, desbordó una y otra vez para lanzar, ya dentro del área, el imparable zurdazo, con poco ángulo, a la escuadra contraria de Andriy Lunin. Apoteósico.

PUBLICIDAD

30 de noviembre de 2024. Valladolid 0 – Atlético de Madrid 5.

Nunca un gol de Griezmann despertó tanta admiración en la afición contraria. En el estadio José Zorrilla, el atacante dibujó una obra de arte en el minuto 52, aplaudida por el público rival, por todo el mundo del fútbol. Su maniobra fue impresionante. Una delicia. Tras la pared con Julián Alvarez, su giro con el tacón de la izquierda para sortear a un rival y controlar el balón fue preciosa. Su definición posterior ante el portero, sutil. Un golazo. EFE

PUBLICIDAD