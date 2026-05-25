Quevedo roza el top-100

París, 25 may (EFE).- Kaitlin Quevedo ve como se acerca uno de los objetivos que se había marcado para esta temporada. Tras sumar en Roland Garros su primera victoria en un Grand Slam, la jugadora nacida en Florida y afincada en Barcelona roza el top-100 y atisba ya un salto importante en su carrera.

"Estoy viviendo cosas muy nuevas", afirma la tenista de 20 años tras derrotar a la francesa Leolia Jeanjean, 122, invitada por los organizadores, 7-6(5 y 7-6(2) en el cuadro final de Roland Garros al que accedió a través de la fase previa.

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Tras haber comenzado a competir por Estados Unidos, se instaló hace tres años en España, el país de su padre, y este año llegó a participar en la Copa Billy Jeane King.

"Quiero disfrutar todo esto. Hoy ha sido excitante entrar en una pista grande, que al final estaba llena y contra una rival con mucha experiencia", señaló.

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Instalada en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, ha dado un impulso a su carrera y se siente bien como española. "Siempre he admirado mucho a Rafa Nadal, es un referente para mi, mi padre es español y cuando veníamos el fútbol animábamos a España. Aunque con mi familia hablo inglés, cuando iba de vacaciones a Canarias (la tierra de origen de su padre) hablaba español y una parte de mi siempre ha sido española", asegura.

El deporte forma parte de su familia. Su padre jugaba al golf y eso motivó que se mudara a Florida, mientras que algunos de sus tíos también practicaban ese deporte y ella el tenis, que fue el que finalmente atrapó a Kaitlin.

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"Estoy muy orgullosa de representar a España", asegura Quevedo, que no rechaza algún día poder liderar al equipo español femenino de tenis, aunque reconoce que todavía tiene a varias compañeras por delante.

Por el momento, en Roland Garros tendrá que afrontar a una veterana del circuito, la ucraniana Elina Svitolina, séptima favorita, que vuelve a recuperar su mejor estado de forma y que a sus 32 años acaba de ganar el pasado torneo de Roma, el primero que conquista desde que en 2022 fue madre junto a su pareja, el también tenista Gael Monfils.

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"Es una jugadora increíble, una leyenda que viene jugando muy bien. Creo que nos tocará una pista más grande, así que voy a intentar disfrutarlo. Tengo muchas ganas de que llegue ese partido", comentó. EFE